Psy nie chcą benzyniaków, wolą "elektryki". Najnowsze badania zaskakują

Postęp technologiczny działa nie tylko na korzyść ludzi. Cieszy także czworonogi, które są wożone samochodami. Najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców dowodzą, że psy wolą samochody z napędem elektrycznym od tych z silnikiem diesla.

Psy wolą "elektryki" – tak wynika z badań fot. 123rf.com

"Elektryk" vs diesel – psi eksperyment

Daniel Mills, biolog i profesor weterynaryjnej medycyny behawioralnej na brytyjskim Uniwersytecie w Lincoln, we współpracy z organizacją CarGurus przeprowadził niedawno badanie, z którego wynika, że psy wolą "elektryki" od diesli. Wyniki badania zaskoczyły wiele osób.

W eksperyment zaangażowano 20 czworonogów. Każdy z psów przejechał 10 minut w dwóch pojazdach, z których jeden miał napęd elektryczny, a drugi na olej. Podczas jazdy monitorowano ich funkcje życiowe i samopoczucie. Sprawdzono zarówno tętno zwierząt, jak i poziom niepokoju.

Okazało się, że psy są spokojniejsze w elektrycznych autach i o 50 proc. rzadziej zaniepokojone przerywają tam pozycję leżącą. Prof. Mills uważa, że dzieje się tak sprawą płynniejszej jazdy, braku charakterystycznych wibracji i cichszej pracy silnika. Co więcej, psy podczas jazdy "elektrykiem" psy miały niższe tętno i mniej dyszały.

W badaniu wzięły udział zarówno psy, które lubią jeździć samochodem, jak i takie, które się boją, również te z chorobą lokomocyjną – badania naukowe dowodzą, że na tę dolegliwość zapada prawie 17 proc. czworonogów. Przyczyny choroby lokomocyjnej u psów są takie same, jak u ludzi. Chodzi o zaburzenia pracy błędnika.

Dlaczego niektórym psom w aucie jest źle?

Zmysł wzroku informuje psa o braku przemieszczenia, z kolei ciało odczuwa to inaczej. Ta rozbieżność powoduje odruch wymiotny. Istnieje też teoria, jakoby psi mózg interpretował sprzeczne sygnały jako zatrucie pokarmowe, a poprzez wymioty i niekiedy niekontrolowane oddanie moczu, próbował usunąć toksynę.

Przyczyną choroby lokomocyjnej u szczeniaków jest brak pełnego rozwinięcia ucha wewnętrznego, a dokładnie jego części odpowiadającej za równowagę. W większości przypadków schorzenie mija po ukończeniu przez psa 12. miesięcy. Jeśli po tym czasie szczeniak nadal ma chorobę lokomocyjną, może cierpieć z powodu lęku.

Objawy choroby można łagodzić poprzez podawanie psu leków, a także przyzwyczajane go do jazdy autem – o tym, jak to zrobić, pisałam w innym moim artykule pt. "Jak walczyć z chorobą lokomocyjną u psa? Wykorzystaj nasze rady, a zapomnisz o stresie i wymiotach", do którego lektury szczerze zachęcam.

Dobra wiadomość dla psiarzy jest taka, że nie muszą kupować samochodu elektrycznego, ponieważ to nie rodzaj napędu jest dla psa najważniejszy – aż 66 proc. czworonogów czuło się lepiej w aucie, w którym jechały ze swoim opiekunem, nawet jeśli był to diesel. Wychodzi więc na to, że wystarczy być obok, a drogie, ekologiczne auto to miły dodatek.

