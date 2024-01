Pojawiły się przecieki ws. Roberta Janowskiego. Wróci do prowadzenia muzycznego teleturnieju?

Ostatnio coraz częściej pojawiają się spekulacje o możliwym powrocie Roberta Janowskiego do TVP. Prezenter, który przez dwadzieścia lat był twarzą kultowego programu "Jaka to melodia?", odszedł z niego w 2018 roku. Po jego rezygnacji krótko prowadzącym show był Norbi, a obecnie rolę tę pełni Rafał Brzozowski. Według informacji przekazanych przez źródło portalu Plotek Janowski miał już nawet przeprowadzić wstępne rozmowy w tej sprawie. Sytuacja ma być podobno jednak bardziej skomplikowana.

Od momentu powstania programu "Jaka to melodia?" w 1997 roku, to Robert Janowski był jego niezmiennym prowadzącym przez 21 lat. W tym czasie stał się ikoną dla wielu pokoleń Polaków, nie tylko jako prezenter tego kultowego teleturnieju, ale również jako artysta, który w każdym odcinku wykonywał przynajmniej jedną piosenkę.

Jego odejście w 2018 roku odbiło się szerokim echem. O tym, jakie ma zdanie o pisowskiej władzy, Telewizji Polskiej i czemu zdecydował się na pożegnanie z posadą, mówił w naszym podcaście "NaTematyka".

Za sprawą popularnego formatu muzycznego, TVP1 zdobyła pozycję lidera rynkowego wśród różnych grup odbiorców. Kiedy stacją sterował Jacek Kurski, na miejsce Janowskiego wskoczył Norbi, a później Rafał Brzozowski, jedna z kluczowych postaci TVP w okresie rządów PiS.

W ostatnich dniach dużo mówi się przede wszystkim o roszadach w "Pytaniu na Śniadanie". 23 stycznia potwierdziło się, że po prawie czterech latach z pracą w porannym programie pożegnali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Niedawno też pojawiły się spekulacje, że Katarzyna Dowbor, która w ubiegłym roku musiała rozstać się z rolą prowadzącej w programie "Nasz nowy dom", który jest emitowany w Polsacie, może wrócić do TVP.

A co z muzycznym teleturniejem? Źródło związane z Plotkiem donosi, że pomimo spekulacji, szanse na szybki powrót Roberta Janowskiego do TVP w najbliższej przyszłości są raczej niewielkie.

– Ma już od dawna podpisaną umowę z Polsatem na najbliższą edycję "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie znowu będzie w jury. O ile szefostwu w TVP by to nawet nie przeszkadzało w tej sytuacji, o tyle Polsat może się nie zgodzić, by był na wiosnę gwiazdą dwóch anten – wyjaśnił informator.

– W TVP będą na niego czekać, ile będzie trzeba. W idealnym scenariuszu Brzozowski nagrałby teraz odcinki na luty, bo właśnie zaczyna się nowa sesja nagrań, a Robert miałby wielki powrót wiosną. Zobaczymy, jak będzie, ale wszyscy na korytarzach TVP mówią, że on wraca i jest już dogadany w tej sprawie. Pytanie otwarte pozostaje tylko kiedy – dodał.

Przypomnijmy, że w poniedziałek (22 stycznia) na łamach Plejady również pojawiły się nowe wieści na temat przyszłości kultowego, muzycznego programu.

Czytaliśmy: "Coraz głośniej jest też o powrocie Roberta Janowskiego do programu 'Jaka to melodia?', ale tutaj sytuacja wydaje się bardziej złożona, gdyż na tę chwilę Rafał Brzozowski miał dostać harmonogram nagrań nowego sezonu teleturnieju. Pewne jest natomiast, że muzyczne widowisko będzie reżyserować nowa osoba".