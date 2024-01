Uważasz, że twój pies jest mądry? Ten prosty test pokaże prawdę

Każdy uważa, że jego pies jest najładniejszy i najmądrzejszy na świecie i każdy ma rację, bo taki jest właśnie dla niego, ale co z faktami? Czy istnieją testy IQ dla psów, które pozwolą zbadać ich inteligencję? Okazuje się, że tak, a ich przeprowadzenie jest bardzo proste.

Test IQ dla psów? Istnieje przynajmniej jeden fot. 123rf.com

W sieci od niedawna krąży test IQ dla psów, którego twórcą jest prof. Stanley Coren – amerykański psycholog znany z rankingu najmądrzejszych ras na świecie i wielu książek na temat psów. Do przeprowadzenia testu potrzeba kilku rzeczy.

Lista rzeczy potrzebnych do testu:

smakołyki,

koc,

trzy kubki,

karton,

stoper.

Przygotowany przez naukowca test składa się z pięciu zadań. Badanie najlepiej przeprowadzić w domu, gdzie nie będą go rozpraszać zapachy i dźwięki. Prof. Coren zaleca, aby test wykonać, gdy pies jest najedzony i wypoczęty.

Zadanie nr 1 – przykrycie psa kocem

Potrzebne rzeczy:

stoper,

koc.

Opis zadania:

Przykryj całego psa kocem i policz, ile czasu potrzebuje, żeby się spod niego wydostać. Im dłużej mu to zajmie, tym mniejsza liczba punktów.

Punktacja:

15 sekund lub mniej – 3 punkty

od 16 do 30 sekund – 2 punkty

31 sekund i więcej – 1 punkt

Zadanie nr 2 – ukrycie smakołyku pod kocem

Potrzebne rzeczy:

smakołyk,

koc,

stoper.

Opis zadania:

Połóż smakołyk na podłodze i przykryj go kocem. Następnie ustaw stoper i zobacz, ile czasu zajmie psu znalezienie przekąski.

Punktacja:

15 sekund lub mniej – 3 punkty

od 16 do 30 sekund – 2 punkty

31 sekund i więcej – 1 punkt

Zadanie nr 3 – test z kubkami

Potrzebne rzeczy:

trzy kubki,

smakołyk.

Opis zadania:

Weź trzy puste kubki i postaw je do góry nogami obok siebie. Podczas gdy pies patrzy, schowaj smakołyk pod jednym z nich, a następnie odwróć na chwilę jego uwagę. Następnie sprawdź, ile prób zajmie mu znalezienie właściwego kubka.

Punktacja:

1 próba – 3 punkty

2 próby – 2 punkty

3 i więcej prób – 1 punkt

Zadanie nr 4 – ukrycie smakołyku pod meblem

Potrzebne rzeczy:

smakołyk,

stoper.

Opis zadania:

Włóż smakołyk pod niski mebel – taki, pod którym zmieści się tylko łapa psa. Zadbaj o to, żeby pies to widział. Policz, ile czasu potrzebuje na rozwiązanie problemu i obserwuj, jak wydobywa smakołyk.

Punktacja:

Wydobycie smakołyka w mniej niż minutę przy użyciu samej łapy – 3 punkty

Wydobycie smakołyka bez limitu czasowego nosem i łapami – 2 punkty

Poddanie się – 1 punkt

Zadanie nr 5 – stworzenie barykady

Potrzebne rzeczy:

karton,

smakołyk,

stoper.

Opis zadania:

Wytnij "okno" w spodzie kartonu – musi być na tyle małe, żeby pies nie mógł przez nie przejść. W środku położonego bokiem kartonu (spodem z dziurą do psa) ukryj smakołyk – pokaż go psu i zmotywuj do jego zdobycia.

Punktacja:

Obejście kartonu w mniej niż 30 sekund – 3 punkty

Obejście kartonu po upływie 30 sekund – 2 punkty

Próba przedarcia się przez karton – 1 punkt

Czy twój pies jest mądry? Omówienie wyników

Wyniki testu:

od 13 do 15 punktów – twój pies jest geniuszem,

od 9 do 12 punktów – jest bardzo mądry,

od 5 do 8 punktów – ma potencjał,

od 1 do 4 punktów – ma inne zalety.

Tylko czy wyniki testu są miarodajne? Tego nie wiadomo, ale tak uważa prof. Coren. Na pewno już samo przeprowadzenie testu jest czymś pozytywnym zarówno dla opiekuna, jak i dla psa, i choćby dlatego warto go zrobić.

