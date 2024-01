– Mandaty poselskie panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wygasły bezpowrotnie 20 grudnia ub.r., w chwili, gdy sąd prawomocnie orzekł wobec nich kary więzienia. To, przepraszam za słowa, jak wół stoi w Konstytucji, zaś obecna łaska prezydenta niczego w tej sprawie nie zmienia – powiedział Onetowi sędzia Wojciech Hermeliński.

Czy Kamiński i Wąsik są nadal posłami? "Jak wół stoi to w Konstytucji" Fot. Wojciech Olkusnik/East News

We wtorek (23.01) prezydent Andrzej Duda ponownie ułaskawił prawomocnie skazanych Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Niektórzy członkowie partii Jarosława Kaczyńskiego są zdania, że ułaskawieni politycy PiS już zaraz wrócą na salę plenarną Sejmu. Jednak zdaniem sędziego Wojciecha Hermelińskiego, byłoby to sprzeczne z Konstytucją.

Czy Kamiński i Wąsik są nadal posłami?

"W praworządnym kraju za walkę z korupcją dostaje się odznaczenia. Tylko w państwie Tuska można iść za to do więzienia. Dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bezprawnie uwięzieni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wychodzą na wolność. Marszałek Hołownia ma teraz obowiązek umożliwić naszym posłom wykonywanie mandatów" – skomentował w serwisie X szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– Przepraszam za te słowa, ale to jak wół stoi w Konstytucji. Art. 99 ust. 3 wprost stanowi, że osoby skazane na kary więzienia za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego nie mogą być wybrane na posłów lub senatorów. Tym bardziej nie mogą takich funkcji po takim skazaniu sprawować – wyjaśnił dziennikarzom Onetu sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były szef Państwowej Komisji Wyborczej.

– Tu prezydent, powtarzając, że ci panowie są posłami, wprowadza nas wszystkich w błąd. Wstyd to mówić, ale chyba wynika to z jego niewiedzy. Mamy wielkie zamieszanie. Bo najpierw prezydent ich w 2015 r. ułaskawił, bezskutecznie, jak orzekł Sąd Najwyższy. A teraz co? Wycofuje się z tamtej decyzji? Uzupełnia ją? My nawet nie wiemy, jaki jest zakres tego obecnego ułaskawienia, czy prezydent zaciera im skazanie, czy też nie. Ogółem, jedna wielka niejasność. Pewne w tym jest tylko jedno. Cokolwiek postanowiłby pan prezydent, to panom Kamińskiemu i Wąsikowi nic utraconych mandatów poselskich nie przywróci – powiedział sędzia Wojciech Hermeliński.

"Oni już żadnych obowiązków poselskich nie mają"

Redakcja zapytała byłego szefa PKW o to, co jeśli Kamiński i Wąsik pojawią się w Sejmie, po opuszczeniu zakładów karnych, i zechcą na mocy m.in. słów prezydenta podjąć się poselskich obowiązków?

– Oni już żadnych poselskich obowiązków nie mają, bo nie mają mandatów. Stracili je bezpowrotnie 20 grudnia ub.r., gdy sąd prawomocnie ogłosił ich skazanie na więzienie – stwierdził krótko Hermeliński.

Sędzia wyraził jednak obawę, że zachowanie pozostałych polityków PiS, którzy utrzymują, że mandaty Kamińskiego i Wąsika rzekomo nie wygasły, może utrudniać pracę Sejmu. "Wygasły, nic tego nie zmieni" – podkreślił.

– Tyle że jeśli posłowie PiS nie zechcą przyjąć tego do wiadomości, to może nas czekać obstrukcja obrad Sejmu. W chwili kluczowej, gdy zostały dosłownie godziny na przyjęcie budżetu na przyszły rok. Sytuacja staje się przez to bardzo trudna – podsumował Hermeliński.

Ponowne ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

We wtorek szef resortu sprawiedliwości przekazał prezydentowi dokumenty ws. skazanych prawomocnie Kamińskiego i Wąsika. Po południu Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym oznajmił, że ponownie ułaskawił polityków PiS.

– Akta wróciły dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości, wraz z negatywną opinią pana Adama Bodnara. Procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty. Apeluję o natychmiastowe zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego – powiedziała głowa państwa.

Według prezydenta "obaj panowie od 2015 r. byli ułaskawieni". Jak stwierdził, "niestety sądy to zakwestionowały i sytuacja jest taka, że panowie w trybie natychmiastowym, co się nie zdarza w Polsce, trafili do więzienia". Dodał również, że zaskoczyła go "nieprawdopodobna rychliwość organów ścigania".

