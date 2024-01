W e wtorek po godz. 21:00 polityk PiS Mariusz Kamiński wyszedł z zakładu karnego w Radomiu. Były szef MSWiA w pierwszych słowach podziękował żonie i synowi. – Dziękuję, że nie zgodziliście się na to zło – mówił do zebranych. Zwrócił się też do premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Szymona Hołowni, do których powiedział, że "niedługo się zobaczą". Również Maciej Wąsik wyszedł już z zakładu karnego.





Politycy PiS opuścili zakłady karne. Kamiński zwrócił się do Tuska i Hołowni

Natalia Kamińska

We wtorek po godz. 21:00 polityk PiS Mariusz Kamiński wyszedł z zakładu karnego w Radomiu. Były szef MSWiA w pierwszych słowach podziękował żonie i synowi. – Dziękuję, że nie zgodziliście się na to zło – mówił do zebranych. Zwrócił się też do premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Szymona Hołowni, do których powiedział, że "niedługo się zobaczą". Również Maciej Wąsik wyszedł już z zakładu karnego.