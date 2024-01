"Prezydent – tym razem prawidłowo – skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko" – napisał wieczorem na platformie X premier Donald Tusk.

Tusk skomentował ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. "Tym razem prawidłowo" Fot. Jaroslaw Sender/East News, X.com/Donald Tusk

We wtorek (23.01) minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał Andrzejowi Dudzie dokumenty ws. skazanych prawomocnie polityków PiS. Po południu prezydent ogłosił nową decyzję w ich sprawie. Duda oznajmił w Pałacu Prezydenckim, że ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.

Tusk komentuje ponowne ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

"Prezydent - tym razem prawidłowo - skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko." – napisał krótko szef rządu.

Niedługo po godz. 21 Kamiński opuścił areszt śledczy w Radomiu, a chwilę później z więzienia w Przytułach Starych wyszedł Wąsik. Na polityków czekał tłum demonstrujących sympatyków PiS oraz ich małżonki.

Oświadczenie Dudy ws. Kamińskiego i Wąsika

– Akta wróciły dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości, wraz z negatywną opinią pana Adama Bodnara. Procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty. Apeluję o natychmiastowe zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego – mówił we wtorek prezydent Duda.

Głowa państwa oświadczyła, że apeluje o to "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych". Następnie Duda wspomniał o pogarszającym się stanie zdrowia Kamińskiego, do czego przyczynił się strajk głodowy polityka PiS.

– W szczególności chodzi o pana ministra Kamińskiego, z uwagi na jego stan zdrowia. Wszyscy wiemy, że wczoraj został przeniesiony ze szpitala więziennego do zwykłego z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Apeluję o odrobinę przyzwoitości, ze względów humanitarnych ludzkich i państwowych. To sytuacja kompromitująca dla polskiego państwa, że ci, którzy walczyli z korupcją, są w więzieniu, a ich koledzy, oskarżeni o korupcję, idą do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie usunięta. Bo to po prostu wstyd – powiedział.

Duda zaznaczył, że według niego "obaj panowie od 2015 r. byli ułaskawieni". Jak stwierdził, "niestety sądy to zakwestionowały i sytuacja jest taka, że panowie w trybie natychmiastowym, co się nie zdarza w Polsce, trafili do więzienia". Dodał również, że zaskoczyła go "nieprawdopodobna rychliwość organów ścigania".

Czytaj także: https://natemat.pl/538133,mariusz-kaminski-wyszedl-z-zakladu-karnego-w-radomiu