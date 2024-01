Hubert Hurkacz odpada z Australian Open. Przegrał z Rosjaninem

Hubert Hurkacz odpadł z Australian Open po pięciu setach i porażce 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6 z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.

Hubert Hurkacz odpada z Australian Open. Przegrał z Miedwiediewem Fot. Andy Wong/Associated Press/East News

Hubert Hurkacz odpada z Australian Open

Hubert Hurkacz przegrał z Daniłem Miedwiediewem. Rosjanin do tej pory zajmował trzecie miejsce w rankingu tenisistów Live ATP. Jak wskazują komentatorzy sportowi, na koniec Rosjanin zaskoczył polskiego tenisistę sprytnym skrótem. Hurkacz odpadł z Australian Open po pięciu setach morderczej walki i porażce 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6.

Początkowo Polakowi udawało się odrobić straty i to on doprowadził do decydującej partii. Wszystko miało jednak ulec zmianie na początku trzeciego seta. Wówczas Hubert Hurkacz stracił czujność.

Jak wskazał Michał Chojecki z SE.pl: "Hurkacz miał wtedy inicjatywę, dominował, ale nagle się pogubił i pozwolił Miedwiediewowi opanować sytuację". Polak pierwszy raz w swojej karierze zawalczył w ćwierćfinale Australian Open.

