J edne odlatują do "ciepłych krajów", inne zapadają w sen zimowe, a jeszcze inne zmieniają futro, by przetrwać zimę. Oto 5 gatunków, które robią właśnie tę ostatnią rzecz. Co ciekawe, jeden z nich mieszka w Polsce.





5 gatunków zwierząt, które na zimę zmieniają kolor. Jeden z nich jest z Polski

Daria Siemion

Jedne odlatują do "ciepłych krajów", inne zapadają w sen zimowe, a jeszcze inne zmieniają futro, by przetrwać zimę. Oto 5 gatunków, które robią właśnie tę ostatnią rzecz. Co ciekawe, jeden z nich mieszka w Polsce.