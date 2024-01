Będzie film o Kubie Błaszczykowskim. Do sieci trafił zwiastun [WIDEO]

Kuba Błaszczykowski podobnie jak Robert Lewandowski doczekał się filmu... o sobie. Produkcja niebawem będzie miała swoją premierę na Amazon Prime Video. Tymczasem do sieci trafił zwiastun.

Film o Kubie Błaszczykowskim już w lutym. Fot. Screen Amazon Prime Video

Film o Błaszczykowskim [ZWIASTUN]

Amazon Prime Wideo na swoim instagramowym koncie przedstawiło w piątek (26 stycznia) zwiastun filmu o słynnym polskim piłkarzu Jakubie Błaszczykowskim. Premiera produkcji zaplanowana jest na 23 lutego.

"Niezapomniane zwycięstwa, trudne do przyjęcia porażki, historie przyjaźni i konfliktów. Relacje, które ukształtowały mnie jako piłkarza, kapitana drużyny, ale przede wszystkim ojca i człowieka. To wszystko znajdziecie w dokumencie KUBA. Zapraszam do obejrzenia oficjalnej zapowiedzi filmu – prawdziwej, pełnej szczerości i emocji opowieści o moim życiu. Bez cenzury" – dodano w opisie.

W jednym z fragmentów pojawił się nawet Robert Lewandowski, z którym Kuba miał raczej oschłe relacje. – Nie jestem w stanie zrozumieć, o co my się pokłóciliśmy – mówi "Lewy" we fragmencie.

Za produkcję odpowiada Papaya Films, czyli to samo studio, które zrealizowało dla platformy dokument "Lewandowski. Nieznany". Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, natomiast jego reżyserem Jan Dybus.

Czego możemy się spodziewać w filmie o Błaszczykowskim?

Film o Błaszczykowskim ma skupić się nie tylko na jego osiągnięciach sportowych, ale także na życiu prywatnym. Opowie o początkach kariery piłkarza, jej rozwoju oraz zakończeniu.

Twórcy porozmawiali z samym sportowcem, jego rodziną, przyjaciółmi oraz kolegami z zespołu. Dzięki temu widzowie otrzymają szansę poznania chłopaka z Truskolasów, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie.

– Wierzę, że moja historia może pomóc młodym ludziom osiągnąć cele i spełnić swoje marzenia. To ze względu na nich zdecydowałem się na ten projekt – mówił o filmie Kuba Błaszczykowski. – Chcę, żeby w filmie ludzie zobaczyli mnie takiego, jakiego widzą mnie rodzina i przyjaciele. Człowieka, który potrafi ocenić siebie, ze wszystkimi potknięciami i sukcesami – dodał.