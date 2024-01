Oto 10 krótkowłosych ras kotów. Są idealne dla osób, które nie lubią sierści

Jest wiele osób, które uwielbiają koty, ale nie znoszą sierści. Co prawda nie da się tego do końca pogodzić, jednak istnieją krótkowłose rasy kotów, którą zostawiają na ubraniach i meblach mniej futra niż np. persy. Oto 10 z nich.

Kot bengalski – jedna z krótkowłosych ras kotów fot. 123rf.com

1. Kot syjamski

Kot syjamski jest jedną z najstarszych ras kotów na świecie. Pochodzi z Syjamu, czyli współczesnej Tajlandii. Kocięta rodzą się białe, a z czasem zaczynają się wybarwiać. Ciemniejszą sierść mają na łapach, ogonie, głowie i uszach. Jest ona krótka i przylega do skóry. Koty syjamskie są bardzo inteligentne. Chętnie gaworzą.

2. Kot bengalski

Koty bengalskie mają na sierści cętki, przez które przypominają dzikie koty. Z charakteru są bardzo aktywne i lubią się bawić. Mają wiele możliwości wokalnych: piszczą, miauczą, chrumkają, przypominając gepardy. Pozostawione same sobie, szybko się nudzą. Są jedną z najdroższych ras kotów.

3. Kot brytyjski krótkowłosy

Koty brytyjskie krótkowłose są bardzo spokojne, uwielbiają okazywać uczucia – przytulać się do swoich opiekunów i o nich ocierać. Rasa słynie z krótkiego puszystego futra i dużych miedzianych oczu. Występuje w wielu umaszczeniach, z których największą popularnością cieszy się "niebieskie".

4. Devon rex

Devon rex ma bardzo krótką sierść, która może być falowana lub kręcona. Wygląda, jakby miał na sobie sweterek. Ponieważ nie gubi wiele sierści, jest polecany dla "czyściochów" i alergików. Występuje w wielu kolorach futra. Z charakteru jest to kot towarzyski i inteligentny.

5. Kot abisyński

Koty abisyńskie są jedną z pierwotnych ras kotów. Posiadają wyjątkowy gen, który sprawia, że pigment na włosach rozkłada się nierównomiernie, a każdy włos ma kilka kolorów. Ich sierść jest krótka i przylegająca, powinna błyszczeć. Z usposobienia są odważne i ciekawskie, łaknące kontaktu z człowiekiem.

6. Kot szkocki zwisłouchy

Kot szkocki zwisłouchy ma krótką, ale bardzo miękką i puszystą sierść. Najłatwiej jednak rozpoznać go po klapniętych uszach. Za ten nietypowy wygląd odpowiada mutacja jednego z genów. Rasa nie jest uznawana przez Federation Internationale Féline, czyli największą federację felinologiczną na świecie.

7. Kot bombajski

Kot bombajski to średniej wielkości mruczek z krótką, lśniącą sierścią w kolorze czarnym. Ma szeroką i okrągłą głowę, którą zdobią duże intensywnie żółte oczy. Z charakteru jest ciekawski i odważny, lubi zabawę i ludzi. U kociaków występują przebarwienia, które przypominają pręgi.

8. Kot savannah

Savannah to hybryda kotów wyhodowana z dzikich kotów zamieszkujących Afrykę i kotów domowych – głównie syjamskich. Ich cechą charakterystyczną są egzotycznie wyglądające cętki, krótka sierść i duży rozmiar. Savannah mogą ważyć nawet 12 kg, co czyni je jedną z największych ras kotów na świecie.

9. Kot rosyjski niebieski

Kot rosyjski niebieski należy do najpiękniejszych ras kotów na świecie. Wyróżnia go krótka, lecz miękka sierść w srebrno-niebieskim kolorze, a także duże zielone oczy. Z usposobienia jest przyjacielski i bardzo ciekawski. Ma smukłą budowę i okrągłe łapki, dzięki którym porusza się bardzo cicho.

10. Snowshoe

Snowshoe to rasa pochodząca z Ameryki Północnej. Łatwo rozpoznać ją po krótkiej sierści i białych końcówkach łapek, tzw. skarpetkach. Jest to jedna z niewielu ras kotów z niebieskimi oczami. Z charakteru snowshoe są żywe i inteligentne. Mocno przywiązują się do swojej rodziny.

