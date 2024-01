Scena seksu w "Oppenheimerze" nie przebiegła pomyślnie. Aktorka zdradziła, jaki był problem

"Oppenheimer" ma szansę wygrać największą liczbę statuetek podczas 96. ceremonii wręczenia Oscarów. Obsada dramatu biograficznego o ojcu bomby atomowej wciąż promuje swój film. W jednym z wywiadów Florence Pugh zdradziła, że kręcenie kontrowersyjnej sceny seksu nie obyło się bez sporego problemu.

Florence Pugh opowiedziała o kulisach kręcenia sceny seksu w "Oppenheimerze". Fot. Universal Pictures - Atlas Entertainment - Syncopy / Collection Ch

Przypomnijmy, że "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana został nominowany do Oscara w 13 kategoriach. Po złotą statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej może więc sięgnąć nie tylko odtwórca tytułowej roli, czyli Cillian Murphy, ale również Emily Blunt za kreację żony amerykańskiego fizyka, Kitty Oppenheimer. Dodatkowo ma szansę zostać laureatem m.in. za "najlepszy film", "najlepszą reżyserię" i "najlepszą muzykę".

Florence Pugh o kręceniu sceny seksu w "Oppenheimerze"

Scena seksu u Nolana przez część widzów uchodzi za kontrowersyjną. Brytyjski filmowiec nadał najsłynniejszej wypowiedzi twórcy bomby atomowej zupełnie nowy kontekst.

Grana przez Florence Pugh Jean Tatlock siada cała nago na J. Roberta Oppenheimera, w którego wciela się Cillian Murphy. Podczas namiętnego współżycia kobieta sięga po jedno z najświętszych pism w hinduizmie i czyta na głos fragment pieśni "Bhagavad Gita": "Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów".

Jak się okazuje, aktorzy i twórcy filmu mieli problem z nakręceniem wspominanej sekwencji, o czym opowiedziała ostatnio Pugh. W wywiadzie przeprowadzonym podczas panelu zorganizowanego przez wytwórnię Universal 28-letnia gwiazda "Małych kobietek" i "Diuny 2" wyznała, że podczas nagrywania sceny seksu padła kamera.

– Kamera po prostu się zepsuła. Oboje byliśmy wtedy nadzy (red. - Pugh i Murphy), więc to nie był idealny moment – przyznała. Jak gwiazdy "Oppenheimera" poradziły sobie z trudnościami? – To był zamknięty plan zdjęciowy, więc objęliśmy się ramionami – dodała.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Oppenheimer" to film biograficzny, którego scenariusz został oparty na nagrodzonej Pulitzerem książce "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej" Kaia Birda i Martina J. Sherwina. Opowiada historię genialnego fizyka oraz prowadzonego przez niego Projektu Manhattan – doprowadził on do stworzenia bomb, które potem zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki. Na ekranie oprócz odtwórcy tytułowej roli - Cilliana Murphy'ego ("Peaky Blinders" i "28 dni później") ujrzymy także Florence Pugh ("Midsommar. W biały dzień"), Emily Blunt ("Diabeł ubiera się u Prady"), Matta Damona ("Buntownik z wyboru"), Roberta Downey Jr. ("Iron Man" i "Chaplin"), Kennetha Branagha ("Hamlet" i "Harry Potter i Komnata Tajemnic"), Gary'ego Oldmana ("Szpieg") i Ramiego Malka ("Bohemian Rhapsody" i gra "Until Dawn").

