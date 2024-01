Czy psy mogą jeść jajka? Wielu opiekunów tego nie wie

Jajka są bogate w białko, witaminy i kwasy tłuszczone. Mogą być doskonałym dodatkiem do karmy, wspierając zdrowie i wygląd psa. Tylko jak je podawać, aby było to bezpieczne? Tego dowiecie się z tego artykułu.

Jajka mogą być świetnym urozmaiceniem diety psa fot. 123rf.com

Surowe jajka nie dla psa

Lekarze weterynarii z American Kennel Club zalecają, aby nie podawać psu surowych jajek. Głównym powodem jest zwiększone ryzyko zachorowania na salmonellozę – chorobę wywołaną bakteriami salmonelli. Objawy schorzenia obejmują gorączkę, wymioty, biegunkę i letarg. Niektóre psy nie przeżywają choroby.

Kolejnym zagrożeniem wiążącym się ze spożywaniem surowych jaj przez psy są niedobory biotyny. Dochodzi do nich, ponieważ jajka zawierają enzymy zaburzające wchłanianie substancji. Typowe objawy niedoborów biotyny to pogorszenie jakości sierści, problemy z trawieniem, a nawet czyraczność.

A co zrobić, jeśli pies przypadkiem zjadł surowe jajko? W takim wypadku należy obserwować go pod kątem salmonellozy, a najlepiej skontaktować się ze swoim weterynarzem i zasięgnąć porady. Na wszelki wypadek można zabrać psa na kontrolę. Lepiej też nie zostawiać go na dłużej samego w domu.

Jak bezpiecznie podawać psu jajka?

Jajka przed podaniem psu należy ugotować, a wody do gotowania nie należy solić. Najwięcej właściwości odżywczych zachowują, gdy gotują się 4 minuty, a więc "na miękko". Niemniej czworonoga można karmić również jajecznicą czy jajkiem "na twardo". Ugotowanych jajek nie wolno przyprawiać.

Skorupek jaj, choć zawierają wiele wapnia, lepiej nie podawać psu bez konsultacji z weterynarzem. Po pierwsze, pies może nie cierpieć na jego niedobory, a po drugie istnieją lepsze sposoby na uzupełnienie niedoborów wapnia, np. smaczne suplementy. Skorupki nie są też bezpieczne – mogą skaleczyć psu narządy wewnętrzne lub język.

Karmienie psa jajkami najlepiej rozpocząć od jednego lub połówki jajka. Zwierzaka, który dostał smakołyk, należy obserwować pod kątem wystąpienia nietolerancji pokarmowych lub zatrucia. Należy przy tym kontrolować kalorie, aby nie przekarmić i rozpaść zwierzaka.

Jeżeli pies po zjedzeniu jajka i następnego dnia nie wykazuje dolegliwości takich jak kichanie, kaszel, swędzenie czy biegunka, możliwe, że jajka mu służą, a na pewno smakują. Raz na jakiś czas można dodawać mu je do karmy, pamiętając, że nie mogą być podstawą psiej diety.

