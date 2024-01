Spears przeprasza Timberlake'a. Poszło o jej spowiedź w autobiografii

Joanna Stawczyk

B ritney Spears i Justin Timberlake doświadczyli burzliwego romansu. Na łamach swojej książki piosenkarka wyznała, że w wieku 19 lat poddała się aborcji, wskazując na to, że były partner przyczynił się do jej decyzji o przerwaniu ciąży. Teraz, po wydaniu nowego utworu przez wokalistę, Britney stwierdziła, że to dobra okazja do złożenia przeprosin. Zrobiła to na Instagramie.