Bodnar cofa ważną decyzję Ziobry. Wcześniej planowano utrudnić tę procedurę

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar cofnął wniosek Zbigniewa Ziobry o przyjęcie uchwały w sprawie osób ubiegających się o korektę płci do Sądu Najwyższego. Według ministra i prokuratora generalnego wystosowanie wniosku miało utrudnić przeprowadzenie całej procedury.

"W dniu 29 stycznia 2024 r. prokurator generalny pan Adam Bodnar cofnął wniosek o podjęcie uchwały o charakterze abstrakcyjnym przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w przedmiocie zagadnienia prawnego odnoszącego się do kręgu osób uczestniczących w procedurze zmiany płci, złożony przez poprzedniego prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobrę" – czytamy na stronie Prokuratury Krajowej.

Z komunikatu dowiadujemy się, że według prokuratora generalnego Adama Bodnara skierowanie wspomnianego wniosku miało w rzeczywistości utrudnić przeprowadzenie korekty płci. W informacji wyjaśniono nawet, w jaki sposób zamierzano to zrobić.

Planowano utrudnić procedurę?

"Planowano to osiągnąć poprzez udział w tym postępowaniu dodatkowych podmiotów, m.in. dzieci osób starających się o zmianę płci, co mogłoby prowadzić do naruszenia ich praw" – stwierdzono.

"W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie występują rozbieżności co do wykładni przepisów prawa będących podstawą do orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej. W postępowaniu tym bierną legitymację procesową mają jedynie rodzice osoby ubiegającej się o zmianę płci, a w przypadku gdy nie żyją, kurator ustanowiony przez Sąd" – dodano.

W wiadomości wspomniano, że "podobny pogląd wyraził rzecznik praw obywatelskich" dr hab. Marcin Wiącek. Pod komunikatem widnieje podpis rzeczniczki prasowej prokuratora generalnego, prokurator Anny Adamiak.

Internauci komentują decyzję Bodnara

Nie trzeba było długo czekać, jak pod opublikowanym również w serwisie X komunikatem, pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Użytkownicy portalu zwrócili uwagę, że państwo nie powinno ingerować w tak intymne sprawy obywateli. Nie zabrakło jednak też głosów krytycznych.

"Brawo. Dość ingerencji państwa w osobiste, intymne sprawy obywateli" – napisała jedna osoba.

"To świetnie, ale generalnie to przepisy odnośnie zmiany płci powinny być zmienione. Obecne są upokarzające dla osoby, która chce płeć zmienić i dla jej rodziców i zupełnie bez sensu. To powinna być decyzja administracyjna na podstawie opinii lekarza i wniosku danej osoby." – zaznaczyła kolejna.

"Ziobro chciał we wszystko ingerować. Takie państwo pod ziobrowską kontrolą. Panie PG (prokuratorze generalny - red.), do dzieła" – wskazał ktoś inny.

