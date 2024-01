Problem w zoo – papugi zaczęły przeklinać. "Każą gościom »spier***ać«. Brzmi to naprawdę strasznie"

Papugi mają zdolności dźwiękonaśladowcze. Mogą śpiewać piosenki, gwizdać, mówić "dzień dobry". Mogą też przeklinać. I tak właśnie robią papugi z brytyjskiego zoo. Kiedy ktoś do nich podchodzi, każą "spier***ać".

Papuga żako fot. 123rf.com

W 2020 roku azyl dla zwierząt Lincolnshire Wildlife Park trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak z ekspozycji usunięto pięć papug żako, które wyzywały i przeganiały gości. "Na mój widok papuga powiedziała »spier***aj«" – czytamy w The Mirror.

– Kiedy po nie przyjechaliśmy, żeby je przewieźć, język wydobywający się z transporterów był naprawdę okropny – zdradził w rozmowie z CNN dyrektor parku, Steve Nichols. I dodał: – To nie były zwykłe przekleństwa, były bardzo wulgarne.

Resocjalizacja przeklinających papug

Pięć pierwszych papug, które zaczęły przeklinać to Billy, Tyson, Eric, Jade i Elsie. 4 lata temu poddano je trzymiesięcznej izolacji, by oduczyć je wulgaryzmów, zanim znowu trafią do publicznych wolier.

Kiedy po trzech miesiącach okazało się, że papugi nadal przeklinają, wróciły na ekspozycję, jednak na ich wolierach pojawiło się ostrzeżenie o wulgarnym słownictwie. Według Nicholsa przeklinające papugi stały się główną atrakcją parku.

Od tamtej pory trzy kolejne papugi zaczęły przeklinać, co poskutkowało zmianą taktyki. Nichols poinformował, że nie ma zamiaru izolować papug, tylko przedstawić je "kulturalnym papugom".

– Mamy nadzieję, że czegoś się od nich nauczą – cytuje go BBC.

Nichols podkreślił, że papugi to zwierzęta stadne, a im więcej przebywają z innymi papugami, tym są szczęśliwsze. Przyznał jednak, że ma pewne obawy. – Nie wiem, co zrobię, jak inne papugi też zaczną przeklinać.

Wulgarne papugi – główna atrakcja zoo

Papugi, które zaczęły przeklinać w tym roku to Eric, Kapitan i Sheila. Nichols zdradził, że nie chce nikogo urazić, ale to całkiem zabawne, jak obrażają gości. – Nie tylko ja mam takie wrażenie. Ludzie też się z nich śmieją – dodaje.

Gościom nigdy nie znudzi się, jak papuga każe im spi***alać. Nie mogą powstrzymać śmiechu. Część ma damskie, częśc męskie głosy. Kiedy zaczną razem przeklinać, brzmi to naprawdę strasznie. Co więcej, naśladując ludzi, zaczynają się śmiać. Steve Nichols dyrektor Lincolnshire Wildlife Park

Zapytany, co stanie się, gdy "kulturalne papugi" spotkają "wulgarne", Nichols, który azyl dla ptaków prowadzi od 35 lat, powiedział, że "język najprawdopodobniej się poprawi, ale papugi mają dobrą pamięć i raczej nie zapomną przekleństw".

– Mamy około 30 ptaków, które wydają dźwięk podobny do dźwięku wydawanego przez cofającą ciężarówkę. Mamy nadzieję, że reszta to zauważy i zacznie naśladować samochody, zamiast przeklinać – ma nadzieję.

