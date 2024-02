5 najpopularniejszych "ras" chomików. Są śliczne i mądre. Może miałeś takiego w dzieciństwie?

Chomiki to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Często są wybierane na pierwszego pupila, jednak niewiele osób wie, że występują w kilku gatunkach. Oto 5 najpopularniejszych rodzajów udomowionych chomików. Może miałeś takiego w dzieciństwie?

5 najpopularniejszych ras chomików fot. 123rf.com

1. Chomik syryjski

Długość życia: 2-3 lata

Długość ciała: 13-18 cm

Masa ciała: 85–150 g

Chomik syryjski, nazywany również chomiczkiem syryjskim, w naturze występuje na pograniczu Turcji i Syrii. Na wolności żywi się owocami i nasionami. Chętnie sięga po marchewki i jabłka. W niewoli występuje w wielu odmianach barwnych i różnych długościach włosa. W środowisku naturalnym jest beżowy lub złoty, co ułatwia mu pustynny kamuflaż. Do Polski przybył dopiero w 1950 roku, podbijając serca Polaków. Z usposobienia jest inteligentny, łatwo się oswaja i szybko się uczy. Chociaż słabo widzi, ma doskonały węch i świetnie słyszy. Ma skłonności do zjadania własnego potomstwa, więc lepiej nie trzymać samca z samicą. Jeśli chodzi o warunkowi bytowe, musi mieć zapewnione dużą powierzchnię (minimum 1m2) i stały dostęp do wody. Ponieważ jest aktywny głównie w nocy, lepiej nie stawiać klatki w sypialni. Cena chomika syryjskiego to 40-60 zł.

2. Chomik dżungarski

Długość życia: 2-2,5 roku

Długość ciała: 8 cm

Masa ciała: 19–45 g

Chomik dżungarski, znany również jako chomicznik dżungarski, w naturze zamieszkuje zachodnią Syberię. W Polsce to popularny zwierzak domowy, choć bywa wykorzystywany w ramach badań. W środowisku naturalnym latem ma ciemną sierść, a zimą jasną, co ułatwia mu kamuflaż. Przed zimą gromadzi grubą warstwę tłuszczu, która pozwala przetrwać w temperaturze dochodzącej do -40°C. W niewoli rzadko zmienia sierść i kolor. Z charakteru jest towarzyski (żyje w koloniach), podatny na oswojenie i bardzo łagodny. Niestety jest też podatny na stres – zdarza się, że jest on przyczyną chorób. W skład diety chomików dżungarskich wchodzą nasiona, owady, owoce i warzywa. Opiekunowie w hodowlach najczęściej kupują im gotowe mieszanki. Taki zwierzak w sklepie zoologicznym kosztuje od 10 do 30 złotych. To jednak nie koniec wydatków – "dżungar" potrzebuje dużej klatki i dodatków.

3. Chomik chiński

Długość życia: 2-3 lata

Długość ciała: 8,2-13 cm

Masa ciała: 30-45 g

Chomik chiński zamieszkuje Mongolię i północne Chiny. Z sylwetki przypomina chomika syryjskiego – jest dość duży, ma krótki nogi, a samce są większe od samic. Z kolei umaszczenie ma podobne do chomika dżungarskiego – widoczna jest wzdłuż grzbietu czarna pręga. Ma "mysie" umaszczenie, długi ogonek (widać go na zdjęciu) i duże oczy, co sprawia, że na wolności często mylony jest ze szczurem. Występuje też w kolorze białym. Z charakteru nie jest zbyt towarzyski, można nawet powiedzieć, że jest samotnikiem. Z tego powodu nie powinien mieszkać z innymi chomikami, gdyż może być agresywny. Ludzi też może atakować, ale gdy zobaczy, że nic mu nie grozi, szybko daje się oswoić. Co ciekawe, w niektórych stanach USA, trzeba mieć na niego zgodę, ponieważ jest uważany za szkodnika lub zwierzę egzotyczne. W Polsce jednak takie regulacje nie obowiązują. Koszt chomika chińskiego to około 100 zł – jest to jeden z najdroższych chomików.

4. Chomik Roborowskiego

Długość życia: 2-3 lata

Długość ciała: 4-5 cm

Masa ciała: 20-25g

Chomik Roborowskiego, nazywany też chomicznikiem malutkim, w naturze występuje w środkowej Azji. Gatunek jest uważany za najmniejszego z chomików. Latem jego futro jest piaskowe z rudawym odcieniem, a zimą ciemnieje. Jego znakiem charakterystycznym jest brak pręg i łapy porośnięte futrem. Jest bardzo zwinny, a ponieważ ma mnóstwo energii, potrzebuje dużej ilości zabawek: ścianek wspinaczkowych, kołowrotków i huśtawek. Prowadzi nocny tryb życia, więc lepiej nie ustawiać klatki w sypialni, żeby domowników nie budził hałas, jednakże trzeba mieć na uwadze też sen chomika – ciągłe budzenie może powodować u niego choroby. Chociaż zwierzak jest mały, potrzebuje dużej klatki – absolutne minimum to 80x50cm. W klatce powinien znaleźć się zbiornik z piaskiem – chomik ten jest bardzo czysty i uwielbia się myć. Najlepiej, aby mieszkał sam – w przeciwnym razie może dojść do walk. Taki zwierzak kosztuje około 30 zł.

5. Chomik Campbella

Chomik Campbella jest blisko spokrewniony z chomikiem dżungarskim. Różni się od niego tym, że ma mniejsze uszy i ogólnie jest mniejszy. Jego wargi i policzki są jasne, otacza je ciemne futro. Zwierzak ma ten sam odcień futra przez cały rok. Jego worki policzkowe, w których ukrywa jedzenie, rozciągają się aż do nóg. Na wolności występuje w Mongolii, gdzie żywi się owocami, warzywami i owadami. Nie gardzi też nasionami roślin i zbożem. Zwierzak nawet w niewoli znaczy teren kałem i moczem, a ponieważ jest bardzo terytorialny, najlepiej, aby mieszkał sam – w przeciwnym razie dojdzie do walk. Niestety gatunek nie jest zbyt zdrowy. Typowe dla niego choroby to rak sutka, macicy i jajników. Ponadto narażony jest na problemy trawienne. Jest też dość leniwy i mniej ruchliwy od innych chomików, co sprzyja nadwadze. Z charakteru jest umiarkowanie przyjacielski, co oznacza, że bywa reaktywny i może ugryźć.

