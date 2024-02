A ndrew Jones to kanadyjski weterynarz, którego w sieci śledzi prawie milion osób. Jest on autorem wielu publikacji na temat psów, a w serwisie YouTube prowadzi popularny kanał Veterinary Secrets. W jednym z najnowszych filmów wymienił 5 rzeczy, na które nigdy nie pozwala swojemu psu. Oto one.





Weterynarz: "Oto 5 rzeczy, na które nie pozwalam mojemu psu". Aż 3 pozycje mogą być szokiem

Daria Siemion

Andrew Jones to kanadyjski weterynarz, którego w sieci śledzi prawie milion osób. Jest on autorem wielu publikacji na temat psów, a w serwisie YouTube prowadzi popularny kanał Veterinary Secrets. W jednym z najnowszych filmów wymienił 5 rzeczy, na które nigdy nie pozwala swojemu psu. Oto one.