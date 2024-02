Iwona Pavlović szczerze o zniknięciu Beaty Tyszkiewicz. "Bardzo tęsknię, ale..."

Beata Tyszkiewicz od lat nie pojawia się publicznie. Niedawno wyjawiła, że w jej wieku "zmienia się styl życia" i nie chciałaby "obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem". 85-latka nie ma kontaktów ze znajomymi, co skomentowała jurorka "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović. Wyjawiła, co myśli o decyzji dawnej koleżanki z programu.

Co Ivona Pavlović myśli o decyzji Beaty Tyszkiewicz? Fot. Adam Jankowski/REPORTER

Beata Tyszkiewicz od kilku lat nie jest aktywna zawodowo. Media donoszą, że aktorka ma problemy zdrowotne. Legendarna aktorka oraz była jurorka "Tańca z gwiazdami wycofała się z życia publicznego po poważnym zawale serca. 85-latka ma nawet nie kontaktować się z przyjaciółmi.

Nieoczekiwanie Jackowi Tomczukowi z "Newsweeka" udało się w grudniu porozmawiać z samą aktorką. – W moim wieku z różnych względów, po części zdrowotnych, zmienia się styl życia, a w związku z tym charakter domu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem – stwierdziła Beata Tyszkiewicz.

Dlaczego gwiazda odcina się od przyjaciół? Była jurorka "Tańca z gwiazdami" wskazała powód. – Brak aktywności zawodowej sprawia, że nie ma już wspólnych projektów, które w naturalny sposób są tematem do rozmów – zauważyła. – Dodała jednak, że swoich przyjaciół ma cały czas w pamięci. – Wszystkich moich przyjaciół serdecznie pozdrawiam i myślę o nich często i ciepło – podkreśliła.

Iwona Pavlović o Beacie Tyszkiewicz. "Nie chce mieć kontaktów"

Przy okazji nadchodzącej premiery nowego sezonu "Tańca z gwiazdami" o decyzje Beaty Tyszkiewicz została zapytana jurorka programu Iwona Pawlović. – Beatka nie chce się z nikim kontaktować, więc ja też nie mogę być upoważniona do tego, żeby cokolwiek mówić na ten temat – podkreśliła.

– Nie chce mieć kontaktów i ma do tego prawo. Wiele osób ją namawiało i namawia, ale ona nie chce i musi tak zostać. Szkoda. Za Beatką bardzo tęsknię, ale to jest jej decyzja i myślę, że trzeba to uszanować – podsumowała.

Przypomnijmy, że Tyszkiewicz była jurorką tanecznego show w latach 2005–2010 i 2014–2017. W nowej 27. edycji "Tańca z gwiazdami", której premiera na Polsacie już wiosną, taneczne popisy celebrytów będą oceniali: Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda.

Produkcja potwierdziła też już udział kilku gwiazd. Zatańczą m.in. Roxie Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Filip Chajzer czy Maciej Musiał. Kontrowersje wzbudził udział Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia", która przed laty skazana na karę więzienia za sutenerstwo.

