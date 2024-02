10 ras psów, którym szkodzi chodzenie po schodach. Konsekwencje mogą być straszliwe

Jeden schodek może nie zrobić im różnicy, ale mieszkanie na trzecim piętrze bez windy, już tak. Oto 10 ras psów, którym nie służy chodzenie po schodach. Jeśli mieszkasz w bloku bez windy lub kilkukondygnacyjnym domu, lepiej poważnie przemyśl ich zakup, zwłaszcza jeśli marzysz o dużym psie, którego później będziesz musiał nosić.

Jamnik – rasa psów, której chodzenie po schodach może poważnie zaszkodzić fot. 123rf.com

1. Jamnik

Wydłużony kręgosłup to pięta achillesowa jamnika. Jego urazy i przeciążenia zdarzają się bardzo często, a ponieważ podczas używania schodów na kręgosłup czworonoga działają ogromne siły, niektórzy weterynarze zalecają znoszenie psa na rękach.

2. Basset hound

Basset hound, podobnie jak jamnik, to pies z wydłużonym kręgosłupem i krótkimi łapkami. Rasa jest podatna na zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, zwłaszcza bioder i łokci – to najczęstsze problemy zdrowotne bassetów.

3. Cane Corso

Cane corso to wytrzymały i silny pies, ale i on jest narażony na problemy ortopedyczne. Z wiekiem, jak u wszystkich molosów, mogą wystąpić u niego zwyrodnienia stawów biodrowych, łokciowych czy kręgosłupa. Lepiej, by nie wchodził po schodach.

4. Owczarek niemiecki

Owczarki niemieckie, choć są bardzo sprawne i szybkie, są rasą predysponowaną do zapalenia i zwyrodnienia stawów. Choroba objawia się kulawizną lub trudnościami z podnoszeniem łap. Dolegliwościom sprzyja charakterystyczny spadzisty zad.

5. Berneński pies pasterski

Berneńskie psy pasterskie to cudowne czworonogi z zamiłowaniem do pieszczot. Niestety – należą do ras psów, które żyją najkrócej. Nieobce są im też problemy ze stawami, głównie z biodrami, niekiedy uniemożliwiające chodzenie.

6. Labrador

Labradory, jako duże psy z tendencją do tycia, są jedną z ras najbardziej narażonych na dysplazję. Jest to choroba powodujące "rozluźnienie" i niszczenie stawów. Aby jej zapobiec, weterynarze zalecają unikanie schodów, przynajmniej w okresie wzrostu.

7. Buldog francuski

Buldogi francuskie mają wydatną klatkę piersiową i krótkie kończyny, co może utrudniać im chodzenie po schodach. Ponadto mają wrażliwe kręgosłupy i stawy, co jest szczególnie niebezpieczne w okresie szczenięcym i na starość.

8. Golden retriever

Golden retriever to kolejna rasa narażona na choroby stawów. Aby ich uniknąć, zaleca się niezbyt intensywnie ćwiczenia fizyczne, prawidłową dietę i unikanie przeciążania stawów, zwłaszcza w okresie wzrostu.

9. Shih Tzu

U shih tzu dość często spotykana jest choroba Legga-Calvego-Perthesa, czyli martwica głowy kości udowej, a także dysplazja stawów biodrowych. Psy tej rasy mogą mieć też problemy z dyskami oraz rzepkami. Zaleca się, by unikały schodów.

10. Chihuahua

Mierząca 15 cm wysokości w kłębie chihuahua jest mniejsza od stopnia, więc nie powinna chodzić samodzielnie po wysokich schodach. Można za to kupić jej małe schody piankowe – to częsta praktyka.

Czytaj także: https://natemat.pl/539330,rasy-psow-quiz