Potężna przepychanka przed Sejmem. Kamiński i Wąsik chcą wejść do środka

We środę rano przed Sejmem pojawili się posłowie PiS i politycy tej partii Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Przed gmachem parlamentu doszło do przepychanek. Interweniowała policja i Straż Marszałkowska.

Przepychanki przed Sejmem. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik chcą wejść do budynku Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Środowe obrady Sejmu mają rozpocząć się o godz. 10:00. Rano posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ustawili się przed pomnikiem Armii Krajowej, który znajduje się naprzeciwko gmachu parlamentu.

Przed Sejmem pojawili się także byli posłowie PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, którzy już wcześniej zapowiadali, że będą chcieli wejść do budynku, bo twierdzą, że nadal są posłami i chcą sprawować swoje mandaty.

Przepychanki przed Sejmem. Kamiński i Wąsik chcą wejść do środka

Politycy koalicji rządzącej twierdzą jednak, że Wąsik i Kamiński są byłymi posłami, więc nie mogą wejść na salę obrad. Przed Sejmem doszło do przepychanek – interweniowała policja i Straż Marszałkowska, która próbowała powstrzymać byłych posłów przed wejściem do budynku.

Politycy PiS, wraz z Kamińskim i Wąsikiem, próbowali jednak za wszelką cenę przecisnąć się przez strażników. – Jakie wejście siłowe? – pytała Elżbieta Witek. Inni politycy PiS wykrzykiwali, że "to są posłowie i oni chcą iść do pracy".

– Banda złodziei przerażonych Pegasusem dostała ataku histerii – oświadczył przed kamerami Jarosław Kaczyński.

– My się nie chcemy przepychać. My chcemy, żeby władza przestrzegała prawa. Nie wiem, czy będzie próba wejścia na salę plenarną. Władza działa w sposób całkowicie bezprawny i kiedyś za to odpowie – dodał.

Przed Sejmem pozostała wciąż spora grupa posłów PiS, która cały czas prowadzi negocjacje ze Strażą Marszałkowską. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że marszałek Szymon Hołownia rozpocznie obrady planowo o godz. 10:00.

Czytaj także: https://natemat.pl/540836,sejm-jaroslaw-kaczynski-broni-wasika-i-kaminskiego-banda-zlodziei