Tusk dostał mocny sygnał w sondażu. Polacy pokazali, czy naprawdę chcą budowy CPK

Agnieszka Miastowska

P olacy zostali zapytani o to, czy chcą kontynuacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Okazuje się, że większość w tej sprawie jest za. Co ciekawe, nikt z wyborców PiS-u nie odpowiedział, że nie zgadza się z kontynuacją projektu. Największy odsetek odpowiedzi za CPK jest za to wśród wyborców Konfederacji.