Na co zmarł Aleksiej Nawalny? Rosyjska propaganda podaje rzekomą przyczynę śmierci

Kreml wciąż utrzymuje, że nieznane są przyczyny śmierci Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista miał poczuć się źle po spacerze w kolonii karnej i szybko stracić przytomność. Rosyjski kanał propagandowy RT przekazał z kolei, co rzekomo miało doprowadzić do zgonu Nawalnego w więzieniu.

Jaka była przyczyna śmierci Nawalnego? Nieoficjalne doniesienia z Rosji Fot. MLADEN ANTONOV / AFP / East News

To wciąż niepotwierdzona jeszcze informacja, ale taką właśnie podał rosyjski kanał propagandowy RT, powołując się na swoje źródła. Jak czytamy, Aleksiej Nawalny miał umrzeć z powodu oderwanego zakrzepu krwi. A to by oznaczało, że nikt inny nie miał udziału w śmierci opozycjonisty.

Przypomnijmy, Departament Federalnej Służby Więziennej Rosji poinformował w piątek, że Aleksiej Nawalny zmarł w Kolonii Karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. W komunikacie rosyjskich służb możemy przeczytać, że śmierć nastąpiła zaraz po tym, jak "źle poczuł się po spacerze i niemal natychmiast stracił przytomność".

Jak dodano, "przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności reanimacyjne, które nie przyniosły pozytywnego rezultatu". "Zespół ratownictwa medycznego potwierdził śmierć skazanego" – podano.

Na śmierć słynnego opozycjonisty zareagował już Kreml. Dmitrij Pieskow przekazał, że nie są znane oficjalne przyczyny śmierci Nawalnego, ale jednocześnie zapowiedział, że Rosyjska Federalna Służba Więzienna przeprowadzi kontrolę w tej sprawie.

Jak dodał rzecznik Kremla, nie są potrzebne żadne specjalne instrukcje. O śmierci lidera rosyjskiej opozycji miał zostać już poinformowany Władimir Putin. Działacz opozycyjny, który jest uważany za największego wroga rosyjskiego dyktatora, miał 47 lat. Pozostawił żonę Julię Nawalną oraz dwójkę dzieci – córkę Darię i syna Zahara.

Lawina reakcji po śmierci Nawalnego

Śmierć Nawalnego wywołała wielki szok na całym śmiecie. "Nie żyje Aleksiej Nawalny. Zmarł w kolonii karnej, do której trafił za to, że miał odwagę sprzeciwić się dyktaturze Putina. Ta dyktatura kosztuje ludzkie życia" – napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Dopadła go zemsta bezwzględnego dyktatora – Putina. Bardzo smutna wiadomość dla wszystkich. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" – to z kolei komentarz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, byłej ambasadorki Polski w Rosji oraz obecnej ministerki funduszy i polityki regionalnej.

"Nawalny walczył o wartości demokratyczne i przeciwko korupcji. Był przetrzymywany w najbardziej surowych i nieludzkich warunkach. Życzę dużo siły jego rodzinie, bliskim i wszystkim, którzy z nim walczyli o zmiany w Rosji" – skomentował premier Holandii Mark Rutte.

"Mówienie 'Nawalny nie żyje' to błąd. Prawidłowo mówi się 'Nawalny został zamordowany przez Putina" – wskazał wprost Anton Geraszczenko, były doradca ministra spraw zagranicznych Ukrainy.