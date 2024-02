“Siostrzeństwo”, żeński odpowiednik “braterstwa”, to słowo, którego używa wiele i wielu z nas. Jeśli jednak chcieć poszukać go we współczesnych słownikach języka polskiego, można się mocno zdziwić: wcale go tam nie znajdziemy. Jak przekonują twórcy akcji: „Dajemy słowo: siostrzeństwo”, to błąd, który trzeba naprawić.





Niewiarygodne, że nie ma go w słownikach języka polskiego. Answear.LAB walczy o bardzo ważne słowo

redakcja naTemat.pl

