Sieć okrąża dokument, w którym internauta spisał jakich argumentów używała jego żona, by odmówić mu stosunku płciowego. Wszystko zawarte było w arkuszu kalkulacyjnym, wraz z datami. Tekst opublikował w mediach społecznościowych, więc internauci poczuli, że mają prawo się do niego odnieść. W komentarzach wybuchła gorąca dyskusja.

Dokument pojawił się w licznych mediach, ale drugie życie dostał między innymi dzięki platformie Reddit. To właśnie wśród tamtejszej społeczności plik z argumentami (lub jak ktoś woli - z wymówkami), wywołał ogromne poruszenie.

Jakich argumentów używają kobiety, żeby nie iść z partnerem do łóżka?

Że "boli głowa", to wszyscy wiedzą (co ciekawe, w pliku nie znalazła się taka odpowiedź), ale kobiety używają znacznie więcej argumentów, którymi tłumaczą swoją niedyspozycję do uprawiania seksu. Nie rozstrzygając, czy te faktycznie są prawdziwe, czy nie, z pliku internauty wynika, że jest ich całkiem sporo. Wśród nich można wymienić:

Jestem wykończona

Jestem zbyt pijana i zjadłam za dużo

Ty jesteś zbyt pijany

Muszę wcześnie wstać

Czuję się nieświeżo

Chyba zaczyna mnie łapać choroba

Czuję się brzydka

Oglądam swój (ulubiony -red.) program w telewizji

Argumenty podzieliły społeczność. Wśród komentujących byli tacy, którzy śmiali się z odpowiedzi, ale też ci, którzy postanowili na poważnie przeanalizować problemy pary.

"Jeśli seks jest taki okropny, nie ma intymności ani komunikacji, to odejdź. Dlaczego przykuwacie do siebie osobę, która jest tak odpychająca" – czytamy w jednej z odpowiedzi.

Byli też tacy, którzy zwrócili uwagę na postawę autora spisu. Niektóre internautki zwracały uwagę, że już samo to, że zrobił taki arkusz, powinno być powodem tego, by odmówić mu seksu.

"Tak, aby uprawiać seks, musisz mieć jakąś atrakcję. Facet, który tworzy arkusz kalkulacyjny i udostępnia go online, nie jest typem, który może utrzymać kobietę szczęśliwą przez długi czas" - napisano.

To skomentował inny użytkownik, który bronił autora dokumentu:

"Trudno jest osądzać kogoś bez żadnej wiedzy. Co jeśli słuchał i rozmawiał, ale w końcu musiał stworzyć ten arkusz kalkulacyjny, żeby ją uświadomić? Byłem tam. Nie zrobiłem takiego dokumentu, ale ożeniłem się z kimś, kto tak naprawdę troszczy się tylko o siebie. Dopóki nie trwasz w tego typu stagnacji w relacji, mając niewielką lub żadną nadzieję, nie masz pojęcia, jak jest.

Co więcej, do tworzenia podobnych dokumentów przyznali się także inni internauci. Jak wskazał jeden, musiał to zrobić, żeby uzmysłowić sobie, jakie są suche fakty, a nie wyobrażenia. Dopiero kiedy to zobaczył - dosłownie - czarno na białym, zrozumiał, jak ma się sytuacja w jego związku.

Nie tylko kobiety odmawiają seksu

Jak pisała w naTemat Aneta Olender, to, że mężczyźni zawsze są chętni do uprawiania seksu, to jedynie stereotypy. Na łamach naszego portalu rozprawiła się z nimi Izabela Jąderek, seksuolożka i psychoterapeutka.

Jak wyjaśniła, obraz tego, że "mężczyzna zawsze chce i może" jest to "bardzo krzywdzący".

– Zarówno z punktu widzenia mężczyzn, jak i kobiet. Przedstawiając panów w taki sposób, pozbawia się ich uczuć, jakiejś czułości, ale także możliwości czucia się gorzej – tłumaczyła.

W związkach, gdzie mężczyzna boi się odmówić seksu, bardzo ważną rolę pełni partnerka, która np. sama była wychowywana w takim przekonaniu, że facet zawsze może. Jeśli więc nie może lub nie chce, to ona sobie myśli, że dzieje się tak na pewno ponieważ ma kochankę lub dlatego, że nie jest dla niego atrakcyjna, lub po prostu coś złego dzieje się w relacji. Izabela Jąderek seksuolożka i psychoterapeutka

O konkretnych powodach, dla których także mężczyźni (choć statystycznie rzadziej) odmawiają seksu, mówił nam z kolei autorytet w dziedzinie seksuologii prof. Lew Starowicz:

– Po pierwsze dzieje się tak dlatego, że wiele kobiet ma presję na seks. Zapominają, że mężczyzna musi czuć się jak zdobywca. To on chce się starać i o coś zabiegać. Po drugie, to przypadki, kiedy partnerka bezceremonialnie odmówiła mężczyźnie. Powiedziała "nie", "nie chcę" czy "ty myślisz tylko o jednym". Trzecim powodem, narastającym wśród młodych mężczyzn, jest pornografia i masturbacja z wykorzystaniem pornografii. Po czwarte, kiedy partnerka, żona, dziewczyna się facetowi znudzi, przestaje być dla niego atrakcyjna – wyjaśnił wprost ekspert.