Ujawniono list abp. Dzięgi. Ma ukrywać prawdziwy powód rezygnacji ze służby

Agnieszka Miastowska

P apież Franciszek przyjął rezygnację abp. Andrzeja Dzięgi z posługi metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Treść pisma, a właściwie listu, który duchowny napisał do księży, ujawnił Tomasz Terlikowski. Twierdzi on, że abp. Andrzej Dzięga wprowadza księży w błąd, bo powód jego odejścia jest zupełnie inny, niż to opisuje. Poza tym do ustąpienia został zmuszony. O co naprawdę chodzi?