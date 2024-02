Przespała się z 300 mężczyznami, a teraz chce pobić ubiegłoroczny rekord. "Wyprzedzam harmonogram"

Annie Knight, modelka z Australii, cieszy się reputacją kobiety o największej aktywności seksualnej w kraju. W roku 2023 osiągnęła imponującą liczbę 300 partnerów. Jednak na bieżący rok wyznaczyła sobie "ambitniejszy" cel. Zamierza przekroczyć swój dotychczasowy rekord, dążąc do "odhaczania" jednego mężczyzny dziennie.

Mieszkanka Gold Coast, 26-letnia Annie Knight, stała się głośnym nazwiskiem w Australii, nie tylko przez swoją aktywność na znanej platformie dla dorosłych, ale i przez swoje liczne romansy.

W 2023 roku osiągnęła osobisty rekord, angażując się w intymne relacje z 300 mężczyznami, co z entuzjazmem dokumentowała na swoich profilach w mediach społecznościowych. W obecnym roku Annie ma ambicję przekroczyć własne osiągnięcie.

– Moim celem jest 365 mężczyzn w 365 dni i jak na razie znacznie wyprzedzam harmonogram. Myślę, że w tym tempie osiągnę 365 do połowy roku – oznajmiła australijska celebrytka, którą na Instagramie śledzi 100 tys. followersów.

Wszystko wskazuje więc na to, że w bieżącym roku Annie Knight miała już intymne spotkania z blisko 70 mężczyznami.

Modelka, która została zwolniona z posady w marketingu po tym, jak wyszły na jaw jej aktywności na witrynie dla dorosłych, utrzymuje, że nigdy nie doświadczyła spełnienia w sferze uczuciowej.

– Kiedyś chodziłam na około trzy randki w ciągu całego roku, dlatego chcę to zrobić. Nigdy nie byłam zbyt dobrą randkowiczką, więc chciałam dać sobie motywację i rozliczam się z tego, publikując recenzje randek online – zwierzyła się 26-latka.

Knight również wyjawiła, że nie brakuje jej adoratorów. Przyznała, że w okolicach Walentynek, masa mężczyzn wyraziła chęć spędzenia tego dnia właśnie z nią. Spośród wielu kandydatów, wybrała dwóch szczęśliwców: z pierwszym dzieliła poranne chwile po śniadaniu, a z drugim zrobiła to tuż po randce niespodziance.

– Wiedzą dobrze, zanim pójdziemy na randkę, co robię w pracy, ponieważ mam to w moim profilu randkowym, więc nie mam nic do ukrycia i nie mam się czego wstydzić – stwierdziła Annie.

Czym grozi uprawianie seksu z 300 mężczyznami rocznie?

Uprawianie seksu z dużą liczbą partnerów, tak jak w przypadku 300 mężczyzn rocznie, wiąże się z kilkoma potencjalnymi ryzykami dla zdrowia kobiety. Oto niektóre z nich:

Zwiększone ryzyko infekcji przenoszonych drogą płciową (STD/STI): Im więcej partnerów seksualnych, tym większe ryzyko zarażenia się chorobami takimi jak chlamydia, rzeżączka, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, HIV, HPV (wirus brodawczaka ludzkiego), który może prowadzić do raka szyjki macicy, oraz inne infekcje przenoszone drogą płciową.

Problemy ze zdrowiem psychicznym: Niektóre badania sugerują związek między licznymi przypadkowymi kontaktami seksualnymi a problemami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja czy obniżenie samooceny, szczególnie jeśli takie działania wynikają z potrzeby potwierdzenia własnej wartości lub innych problemów emocjonalnych.

Niezamierzone ciąże: Wysoka liczba partnerów seksualnych może zwiększać ryzyko nieplanowanej ciąży, szczególnie jeśli nie stosuje się skutecznych metod antykoncepcyjnych.

Komplikacje zdrowotne związane z niektórymi STD/STI: Nieleczona chlamydia i rzeżączka mogą prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak zapalenie miednicy mniejszej (PID), które może powodować problemy z płodnością.

Emocjonalne i społeczne konsekwencje: Oprócz ryzyka dla zdrowia fizycznego, istnieją również potencjalne konsekwencje emocjonalne i społeczne, takie jak stygmatyzacja, osąd moralny ze strony innych, a także możliwe trudności w budowaniu zaufania i trwałych relacji intymnych.