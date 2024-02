Sceny seksu w "Na wspólnej". Gwiazda serialu zdradza kulisy

Katarzyna Chorzępa od lat wciela się w postać Elizy Cieleckiej w serialu "Na Wspólnej". Aktorka w jednym z najnowszych wywiadów zdobyła się na szczere wyznanie. Chodzi o intymną scenę w produkcji TVN.

Katarzyna Chorzępa jest gwiazdą "Na wspólnej". fot. Adam Jankowski/REPORTER

Katarzyna Chorzępa w 2015 roku skończyła studia aktorskie. Natomiast na ekranach pojawiała się już od 2003 roku. Występowała w takich serialach jak "M jak miłość", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "O mnie się nie martw".

Największą popularność przyniósł jej jednak angaż do "Na wspólnej". Serialowa Eliza Cielecka, czyli ukochana Jarosława Berga (w tej roli Wojciech Rotowski) – najstarszego syna Bogdana (Wojciech Brzeziński), szybko zdobyła sympatię widzów.

Gwiazda "Na wspólnej" o scenie seksu i nagości przed kamerą

Gwiazda w nowej rozmowie Norbertem Żyłą dla cozatydzien.pl opowiedziała o najtrudniejszym momencie do zagrania w produkcji TVN. Okazuje się, że była to scena łóżkowa.

– To była scena mojego "pierwszego razu" z serialowym Jarkiem. Konieczność rozbierania się przed kamerą była dla mnie nowym doświadczeniem i niezwykle stresującym. Z jednej strony musiałam zapomnieć o obecności całej ekipy, z drugiej zaś – skupić się na grze aktorskiej – wyznała.

Dodajmy, że Chorzępa jest także związana ze scenami: Teatru Kwadrat i krakowskiego Variete. Gra w wystawianej sztuce "Tylko bez seksu, proszę" w reżyserii Janusza Szydłowskiego.

Natomiast jej teatralny debiut miał miejsce w teatrze IMKA. Aktorka zagrała tam u boku Tomasza Karolaka i to całkiem nago. Jak wspominała to po latach?

– Pamiętam moje pierwsze spotkanie z profesjonalną sceną. Od razu zostałam rzucona na głęboką wodę, musiałam się całkiem rozebrać. Grałam kelnerkę zakochaną w pisarzu, którego grał Tomek Karolak – mówiła w 2020 roku dla Plejady.

– Jeszcze bardziej mnie stresowało, że z taką gwiazdą w połowie spektaklu gram scenę w łóżku całkiem naga. Stres był ogromny, ale – jak to mówią – pierwszy raz jest najgorszy. (śmiech) Z czasem do tego przywykłam, a dziś już tak bardzo mnie to nie stresuje – podsumowała.