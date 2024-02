Nastoletni internauta zapytał popularnego na TikToku księdza Sebastiana Picura, czy w trakcie wielkiego postu może zrobić imprezę z okazji osiemnastych urodzin. Odpowiedź duchownego-influencera wywołała poruszenie wśród internautów.

Nastolatek zapytał o imprezę w czasie wielkiego postu. Odpowiedział mu ksiądz z TikToka. FOT. MONKPRESS/East News

Ksiądz Sebastian Picur to jeden z najpopularniejszych duchownych na TikToku. Wikariusz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie ma ponad 750 tys. obserwujących i często odpowiada na nurtujące ich pytania natury religijnej.

Ksiądz z TikToka o imprezach w czasie wielkiego postu

Ostatnim głośnym tematem, na który wypowiedział się ks. Picur była kwestia imprezowania podczas wielkiego postu. Pytanie nastoletniego internauty brzmiało dokładnie: czy w trakcie wielkiego postu może zrobić imprezę z okazji osiemnastych urodzin.

Jak widać po komentarzach, dla wielu młodych użytkowników TikToka "osiemnastka" jest szczególnym rodzajem imprezy, ale duchowny-influencer ma w tym aspekcie sprecyzowane wytyczne.

"Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy się postarać o dyspensę. Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po wielkim poście. Życzę ci bożego błogosławieństwa" – wyjaśnił krótko ks. Picur.

Propozycja księdza nie przypadła do gustu niektórym użytkownikom TikToka, którzy skomentowali filmik. Zwrócili m.in. uwagę, że takie wydarzenie ma się tylko raz w życiu, co... w sumie dotyczy wszystkich urodzin. Z drugiej strony, uzyskanie pełnoletniości to zazwyczaj szczególna okazja, obchodzona z większym rozmachem.

"Rób huczną, bo 18-stkę ma się raz" – poradził jeden użytkownik.

"Zniesiono przykazanie: w czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać. Proszę nie wprowadzać w błąd" – dodała inna osoba.

"Post to nie dzień święty" – stwierdziła kolejna.

Czy skremowani ludzie zmartwychwstaną?

Na początku lutego ks. Picur zabrał głos jeszcze w innej, niepokojącej internautów kwestii. Wówczas publiczność zapytała duchownego o możliwość zmartwychwstania po kremacji ciała.

W odpowiedzi katolicki TikToker posłużył się cytatem z Biblii, a konkretnie z Księgi Ezechiela. "Pewną odpowiedź znajdujemy u proroka Ezechiela. 'I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha' – odparł duchowny.

Również w tym wypadku internauci weszli z księdzem w polemikę. "Każdy jest prochem po śmierci, ale Bóg ma go w pamięci. Będzie zmartwychwstanie" – brzmi jeden komentarz.

"Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, a ja Cię wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ufać bezgranicznie" – radzi następny. "Ma ksiądz cierpliwość, żeby to tłumaczyć. Dla mnie sprawa była jasna" – dodała inna osoba.

W innym filmiku, który szybko stał się viralem, ks. Picur zmierzył się z pytaniem "co dzieje się z osobą niewierzącą po śmierci?" Duchowny zawyrokował wówczas: "Przestaje być osobą, która nie wierzy w Pana Boga."

Czytaj także: https://natemat.pl/492731,ksiadz-z-tiktoka-sebastian-picur-opisal-swoj-kryzys-wiary-mialem-zal