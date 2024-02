Tak będzie wyglądać przyszłość telewizorów. Samsung pokazał, jak wpłynie na nie AI

Redakcja naTemat odwiedziła w połowie lutego Frankfurt, by tam wziąć udział w wydarzeniu "World of Samsung", podczas którego zaprezentowano nowinki związane z telewizorami i technologią AI. Taka jakość obrazu jeszcze nikomu się nie śniła. Sztuczna inteligencja zaoferuje nam również inne domowe udogodnienia.

Podczas wydarzenia "World of Samsung" zobaczyliśmy telewizory, które korzystają z AI. Fot. materiał prasowy / Samsung

World of Samsung - tak AI zmieni telewizory i nie tylko

We wtorek (20 lutego) dziennikarzom z Europy zostały zaprezentowane podczas wydarzenia "World of Samsung" najnowsze, dostępne w 2024 roku urządzenia koreańskiego producenta, takie jak telewizory, sprzęt audio, urządzenia mobilne, cyfrowe oraz produkty Smart Home.

– Klienci korzystający z urządzeń Samsung bez wątpienia mogą prowadzić jeszcze bardziej komfortowy tryb życia w dzisiejszym, cyfrowym świecie. Począwszy od naszego pierwszego, wyposażonego w sztuczną inteligencję smartfona, przez cieszące się pozycją lidera w branży telewizory QLED 1, aż po polegające na technologii AI lodówki, które pomagają w przygotowaniu listy zakupów – wszystkie nasze produkty doskonale ze sobą współpracują dzięki platformie SmartThings oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym – zaczął swoją wypowiedź Benjamin Braun, Samsung Europe’s Chief Marketing Officer.

– Podczas "World of Samsung" zaprezentowaliśmy obecne możliwości sztucznej inteligencji, a także pokazaliśmy, jak wpływa ona na codzienne życie naszych klientów oraz jak będzie kształtować je w przyszłości – dodał.

Na własną rękę mogliśmy przekonać się, jak wyglądają (i przede wszystkim jak działają) najnowsze urządzenia marki Samsung. Dowiedzieliśmy się również, jak wykorzystują one sztuczną inteligencję do tego, by nasze życie stawało się coraz łatwiejsze i jeszcze bardziej komfortowe. Wszystko to dzięki kompleksowym, sieciowym ekosystemom.

Nadmieńmy, że przedstawiciele Samsunga przekazali nam również szczegóły dotyczące swojej wizji "AI for All", dzięki której sztuczna inteligencja pozwoli nam korzystać z różnego rodzaju urządzeń w jeszcze bardziej intuicyjny i wygodny sposób.

Nowy wymiar domowej rozrywki - telewizory i audio

W trakcie "World of Samsung" przedstawiono debiutujące w bieżącym roku modele telewizorów i urządzeń audio, w tym Excellence Line Neo QLED 8K oraz Micro LED. elewizory Excellence Line Neo QLED 8K z 2024 r. mogą przede wszystkim pochwalić się dużą wydajnością. Dzięki inteligentnemu procesorowi Samsung NQ8 AI Gen3 gwarantują niedoścignioną wręcz jakość obrazu.

Procesor Gen3 korzysta ze wspomaganego AI silnika wewnętrznego (NPU), który jest dwukrotnie szybszy niż rozwiązanie poprzedniej generacji (Gen2). Dzięki temu jest on najszybszym procesorem w historii firmy Samsung i pozwala mu na wyświetlanie na ekranie niezwykle realistycznych treści.

Opracowana z myślą o fanach sportu technologia AI Motion Enhancer Pro rozwiązuje częste problemy występujące przy streamowaniu meczów w wysokiej rozdzielczości, ograniczając wszelkie zniekształcenia piłki. Automatycznie wykrywa ona konkretną dyscyplinę sportu i stosuje właściwy dla niej model detekcji piłki oparty na wspomaganej AI technologii głębokiego uczenia się.

Podczas wydarzenia można było podziwiać także nowe, lifestylowe telewizory Samsunga, wykorzystujące innowacyjne technologie do tego, by zapewnić widzom jeszcze bardziej spersonalizowane doznania.

Z warsztatów Samsunga dowiedzieliśmy się także, że telewizory AI będą generować m.in. własnego lektora i napisy, a także usprawniać granie w gry.

Głośnik Music Frame to wszechstronne i konfigurowalne rozwiązanie, które intuicyjnie współpracuje z aplikacją SmartThings. Może być on wykorzystywany jako niezależny głośnik bezprzewodowy, ale można go też sparować z telewizorem i listwą dźwiękową marki Samsung za pomocą funkcji Q Symphony. Wszystko po to, by dodatkowo wzbogacić wrażenie dźwięku przestrzennego i podbić basy.

Wyglądający jak rama obrazu głośnik Music Frame doskonale wtapia się w przestrzeń, dopełniając wystroju każdego wnętrza. Ponadto zapewnia niezwykle realistyczne wrażenie dźwięku przestrzennego. Wykorzystujące sztuczną inteligencję urządzenia sprawią, że Twój dom będzie jeszcze bardziej „smart”

AI = smart dom

Podczas wydarzenia odwiedzający mogli obejrzeć urządzania z serii Bespoke, zapewniające komfort użytkowania dzięki inteligentnym rozwiązaniom oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Atrakcyjny wygląd i zastosowane rozwiązania technologiczne sprawiają, że sprzęt ten będzie futurystycznym, a jednocześnie funkcjonalnym dodatkiem w każdym nowoczesnym domu.

Lodówka Family Hub z kolei oferuje nieznane dotąd możliwości, takie jak AI Vision Inside, czyli kamerę wykorzystującą AI, która rozpoznaje produkty, a następnie automatycznie tworzy i aktualizuje listy zakupów w miarę ich zużywania. Funkcja ta znacząco podnosi wygodę użytkowania lodówki, ponieważ jest w stanie monitorować ilość żywności i odpowiednio nią zarządzać.

Inne urządzenia z serii Bespoke także wykorzystują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzięki nowej pompie cyrkulacyjnej i opartym na AI modyfikacjom algorytmów oprogramowania, nowa pralka Bespoke AI przewyższa obecne standardy energooszczędności obowiązujące dla urządzeń kategorii A nawet aż do 40 proc.

Funkcja AI Wash wykorzystuje ponadto pięć różnych czujników, dzięki którym w inteligentny sposób dostosowuje parametry cyklu prania, zapewniając tym samym jeszcze lepsze efekty i oszczędzając energię.

Z kolei odkurzacz Bespoke Jet Bot Combo oferuje opartą na sztucznej inteligencji funkcję wykrywania obiektów (AI Object Recognition). Dzięki niej odkurzacz precyzyjniej porusza się po domu i jest w stanie rozpoznać większą liczbę przeszkód.

Technologia AI Floor Detect może natomiast wykryć rodzaj nawierzchni i odpowiednio dostosować do niego wydajność czyszczenia (podobne rozwiązanie zastosowano także w odkurzaczu pionowym Bespoke Jet AI).

Czytaj także: https://natemat.pl/535367,samsung-galaxy-s24-na-premiere-tego-smartfona-wielu-czeka-z-zapartym-tchem