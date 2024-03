Policja i wojsko z samego rana podjęły interwencję we wsi Miłakowo, około 60 km od granicy z Rosją. Wszystko przez zawiadomienie jednego z mieszkańców, który zauważył, że na jego posesji wylądował tajemniczy obiekt. – Policjanci właśnie go zabezpieczają i następnie przekażą wojsku – przekazała warmińsko-mazurska policja.

Miłakowo. Tajemniczy obiekt 60 km od Rosji. Trwa akcja wojska i policji. Fot. Zdjęcie ilustracyjne: Piotr Grzybowski / Reporter / East News

Miłakowo. Tajemniczy obiekt 60 km od Rosji. Trwa akcja wojska i policji

Do niepokojącego zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem we wsi Miłakowo. Miejscowość leży około 60-70 km od obwodu królewieckiego.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową, na którą powołuję się Wirtualna Polska Rafał Jackowski z biura prasowego warmińsko-mazurskiej policji powiedział, jakie działania podjęto na miejscu zdarzenia.

– Policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca wsi, że w pobliżu jego posesji wylądował przedmiot – powiedział. Jak dodał, głównym zadaniem funkcjonariuszy było zabezpieczenie obiektu do czasu przyjazdu wojska.

Wiadomo, co spadło w Miłakowie. Trwa akcja policji i wojska

Wiele wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z balonem meteorologicznym.

– Policjanci właśnie go zabezpieczają i następnie przekażą wojsku. Będziemy wyjaśniali, co to za obiekt i skąd przyleciał – dodał Jackowski i podkreślił: – Takich zdarzeń związanych z balonami meteorologicznymi zanotowaliśmy już w regionie wiele.

Całe zdarzenie wywołało jednak niemały popłoch. W związku z sytuacją konieczne było ewakuowanie części mieszkańców, które potencjalnie mogły być narażone na działanie obiektu.

W związku ze znalezieniem tego obiektu nie zachodzi potrzeba ewakuacji mieszkańców. W wyniku zdarzenia jednak nikomu nie stała się krzywda.