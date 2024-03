Internauci zobaczyli ten tatuaż i nie dowierzają. "Oj, będziesz kiedyś żałować"

Ten tatuaż wywołał skrajne emocje na TikToku. Kobieta postanowiła sobie wytatuować na całej nodze wiersz Wisławy Szymborskiej "Nic dwa rady". Użytkownicy platformy są skrajnie podzieleni. Jedni są zachwyceni, inni twierdzą, że "będzie kiedyś żałować".

Choć "malowidła" na ciele jeszcze do pewnego czasu wywołały rozmaite opinie, to w obecnych czasach wizyta w salonie tatuażu nie jest niczym kontrowersyjnym czy nadzwyczajnym. Więcej zaskoczeń jednak wywołują projekty, tworzone przez artystów na prośbę klientów. Tu zdecydowanie jest w czym przebierać.

Dla jednych ważne jest, by tatuaż niósł za sobą jakieś znaczenie, dla innych to, by był oryginalny i niepowtarzalny.

Czy są jakieś granice? Absolutnie – jedyne ograniczenie to nasza wyobraźnia. Popularne są rozmaite szablony, symbole, a także nie brakuje chętnych na wytatuowanie sobie popularnego cytatu. Jedna kobieta wzięła sobie to zbyt dosłownie, gdyż "wydziarała sobie cały wiersz". Sama noblistka mogłaby być w szoku.

Na TikToku internauci mogli podziwiać arcydzieło tatuatorki o nazwie @whiltiern.tattoo. Jak się okazało, jedna z klientek zdecydowała się na dość oryginalny projekt. Postanowiła tył jednej z nóg pokryć wierszem Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy".

Reakcje użytkowników platformy były skrajne. Niektórzy w komentarzach twierdzą, że z upływem lat ten tekst się rozmyje i będzie tego żałować. Inni po prostu nie mogli wyjść z szoku.

"Zleje się to kiedyś, niestety, to jest minus napisów tego typu"; "Nie ma mowy, że ktoś to zrobił"; "Oj, będziesz kiedyś żałować, oj, będziesz"; "Ściąga na maturę"; "Bez komentarza"; "O Jezu" – czytamy.

Mimo wszystko nie zabrakło również komplementów. W większości od fanów twórczości polskiej noblistki z 1996 roku. "Mega trudna praca, piękna praca"; "Dorobiłabym jakieś wzory dookoła i pięknie by to wyglądało"; "Cudo Sara"; "Wygląda fajnie"; "Piękne!"; "Kocham i uwielbiam. Marzę o tym samym" – chwalili użytkownicy TikToka.