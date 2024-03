Oscar w kategorii "najlepszy aktor" powędrował w 2024 roku do Cilliana Murphy'ego za tytułową rolę w filmie "Oppenheimer" Christophera Nolana. Irlandczyk dedykował nagrodę "tym, który walczą o pokój na świecie".

Cillian Murphy zdobył pierwszego Oscara. Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła go za "Oppenheimera". Fot. PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Cillian Murphy wygrał pierwszego Oscara!

W kategorii "najlepszy aktor" zwyciężył Cillian Murphy za rolę w filmie "Oppenheimer", w którym wcielił się w ojca bomby atomowej. Tym samym pokonał m.in. Paula Giamattiego ("Przesilenie zimowe") i Bradleya Coopera ("Maestro"). W swojej przemowie irlandzki gwiazdor podziękował żonie, dzieciom, a także reżyserowi Christopherowi Nolanowi.

Murphy nie krył wzruszenia. Swoją statuetkę dedykował tym osobom, które "walczą o pokój na świecie".

Przed rolą fizyka Roberta Oppenheimera, który uchodzi za twórcę bomby atomowej, widzowie kojarzyli Cilliana Murphy'ego jako Tommy'ego Shelby'ego z serialu "Peaky Blinders" i dr. Jonathana Crane'a (aka Stracha na wróble) z trylogii "Mrocznego rycerza". Po występie w filmach o Batmanie, a także w "Incepcji" i "Dunkierce" Nolan zdecydował się obsadzić Irlandczyka w pierwszoplanowej roli.

"Cillian nie tylko wygląda i mówi jak on, ale udało mu się uchwycić tragedię i głębię psychologiczną jego bohatera. Kiedy na niego patrzymy, to widzimy targające nim wątpliwości i uczucia, wręcz jesteśmy w stanie czuć to, co on i rozszyfrować jego niewypowiedziane myśli" – napisał w swojej recenzji Bartosz Godziński.

