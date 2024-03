Współpraca Robert Bosch z Fundacją Mamo Pracuj: wsparcie dla mam chcących wrócić na rynek pracy

Zakończyła się 3. edycja programu Mother Empower. Program mentoringowy Mother Empower jest owocem współpracy Robert Bosch Polska oraz Fundacji Mamo Pracuj. Inicjatywa skierowana jest do kobiet, które po przerwie związanej z macierzyństwem chcą powrócić do aktywności zawodowej. W tym roku w programie wzięła udział rekordowa liczba pracowników Bosch: 24 Mentorek i 8 Mentorów.

Choć aż 94% kobiet po przerwie związanej z macierzyństwem chce powrócić do pracy, finalnie tylko połowa młodych mam podejmuje aktywność zawodową. Na taką sytuację składa się kilka przyczyn: niewielka elastyczność pracodawców czy trudności z połączeniem obowiązków zawodowych i rodzicielskich[1]. „Wiele kobiet ma obawy, czy uda im się połączyć dwie ważne role: matki i pracownika. Choć budowanie kariery w trakcie macierzyństwa to wyzwanie, przy odpowiednim wsparciu jest możliwe. Nieraz do określenia jasnej wizji rozwoju potrzebna jest dodatkowa motywacja i rada z zewnątrz – nie zawsze dostrzegamy własne mocne strony, za to jesteśmy pełne wątpliwości, czy sobie poradzimy. Program Mother Empower zapewnia właśnie takie wsparcie i pomaga rozwinąć skrzydła młodym mamom” – mówi Izabela Pipka, HR Director w firmie Robert Bosch Polska, prywatnie mama czwórki dzieci.

Będąc świadomym pracodawcą, Bosch Polska angażuje się w działania, przez które wspiera m.in mamy w powrocie do aktywności zawodowej. Jednym z nich jest realizowany od 3 lat wspólnie z Fundacją Mamo Pracuj – program mentoringowy #MotherEmpower. W ramach projektu pracownicy Bosch zostają mentorami i mentorkami dla kobiet, które z kolei zgłaszają się do Fundacji szukając nowej drogi zawodowej po przerwie związanej z macierzyństwem. Udział w programie to korzyści dla obu stron. Mentees zwiększają swoje szanse na rynku pracy, a mentorzy i mentorki rozwijają swoje umiejętności miękkie i dzielą się wiedzą w zakresie rynku pracy i nie tylko. W tym roku po raz pierwszy do programu zostali zaproszeni również Panowie z firmy Bosch, którzy świetnie sprawdzili się w roli Mentorów.

„Poznałem Gosię, która urodziła dwójkę dzieci i postanowiła wrócić na rynek pracy po przerwie macierzyńskiej. Potrzebowała pomocy w tym, aby napisać list motywacyjny i CV, uwierzyć w siebie i znaleźć wymarzonego pracodawcę. Na początku zastanawiałem się, czy poradzę sobie w tym programie, ponieważ nigdy nie byłem ani mentorem, ani po drugiej stronie takiego procesu. Natomiast więź z Gosią polegała czasami po prostu na szczerej rozmowie” – mówi Karol Książczak z Działu Bosch Termotechnika, tegoroczny mentor.

Inicjatywa to cenne doświadczenie dla obu stron – poza wymianą doświadczeń zawodowych czy aktualizacji CV i profilu LinkedIn, to okazja do podzielenia się spostrzeżeniami i pespektywą życiową między mentee i mentorem lub mentorką. Jest też szansą rozwoju dodatkowych umiejętności dla samych mentorów. „W programie poznaję zupełnie nowe kompetencje, z których nie korzystam na co dzień. To otwiera przede mną inny obszar rozwoju: umiejętności miękkich. Poznaję też dużo osób z pracy, z Boscha, i dzięki temu praca po prostu jest fajniejsza” – mówi Ania Bąkiewicz z Działu (M) Mobility, która zdecydowała się być mentorką już po raz drugi.

Pary mentorskie przez 3 miesiące wspólnie pracowały nad nowymi możliwościami zawodowymi i nie tylko. Ponadto dla Mentees ufundowane zostały stypendia przeznaczone na rozwijanie kompetencji zawodowych. W ramach programu Mother Empower odbyły się także cenne szkolenia zarówno dla mentee, jak i mentorek oraz mentorów. Uczestnicy skorzystali z warsztatów eksperckich dotyczących podstaw efektywnej komunikacji na LinkedIn oraz wzięli udział w spotkaniu z Dominikiem Juszczykiem, certyfikowanym coachem, podczas którego dowiedzieli się jak być produktywnym i znajdować czas na aktywności niezwiązane tylko z pracą zawodową. Ponadto uczestnicy mogli uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą procesu mentoringowego podczas warsztatu z Moniką Braun.

Trzecia edycja programu

W tegorocznej trzeciej edycji MotherEmpower udział wzięły 32 pary mentorskie: 24 mentorki i 8 Mentorów oraz 32 mentees (uczestniczek) – wybranych spośród 267 zgłoszonych kandydatek. Inicjatywa powstała dzięki współpracy firmy Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj. W 2021 roku program #MotherEmpower został uhonorowany tytułem Najlepszego programu mentoringowego 2021 przez HRInfluencers oraz Polskie Stowarzyszenie Mentoringu.

[1] Raport z badania Macierzyństwo a aktywność zawodowa, Fundacja Rodzic w mieście.

Więcej szczegółów na stronie programu: www.mother-empower.mamopracuj.pl