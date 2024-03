Suplementy suplementom nierówne. Oto jak wybrać najlepszy preparat dla włosów, skóry i paznokci

Są słabe, wypadają, łamią się - Twoje włosy ewidentnie potrzebują “drobnej interwencji”. W jaki sposób efektywnie poprawić ich kondycję? Sposobów jest co najmniej tyle, ile preparatów ze skrzypem polnym i biotyną w waszej najbliższej aptece. Zanim jednak kupicie pierwszy z brzegu suplement, pozwólcie, że uchylimy przed wami rąbka tajemnicy, jak wybrać ten, który naprawdę zadziała.

Fot. 123rf.com / rawpixel

Suplementy suplementom nierówne. I nie, to jeszcze nie jest wiedza tajemna. Ale już to, czym tak naprawdę różnią się między sobą poszczególne preparaty - już tak. I niekoniecznie mowa tu o składach samych w sobie, bo te, w zasadzie mogą być do siebie zbliżone. Diabeł tkwi w szczegółach. To właśnie one odróżniają preparaty premium od tych zwyczajnych.

Nie zaczynaj od suplementów, najpierw sprawdź jadłospis

Niektóre suplementy sprawiają wrażenie, że są lekiem na całe zło. I właśnie do tych należy podchodzić najbardziej sceptycznie. To, co wyróżnia marki godne zaufania, to fakt, że zanim namówią Was do kupna swojego preparatu, najpierw zaproponują, żebyście spojrzeli na swój organizm holistycznie.

Tak właśnie jest w przypadku marki Grinday, która ma w swojej ofercie (na ten moment) dziewięć suplementów diety opiekujących różne obszary z naszego życia. Wśród nich jest Grinday Look Up - preparat poprawiający kondycję włosów, skóry i paznokci. Na stronie produktu, oprócz informacji na temat składników aktywnych znajdziecie również rekomendację dietetyka oraz informację:

“Czy wiesz, że zmiana nawyków żywieniowych może być kluczem do osiągnięcia Twoich celów zdrowotnych? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualnie dopasowaną poradę dietetyczną, która pomoże Ci wprowadzić zdrowe nawyki na stałe”

Kiedy więc zaczynamy rozglądać się za suplementami, pamiętajmy, aby jednocześnie zweryfikować nasze nawyki żywieniowe. Tylko dostarczając organizmowi dobroczynne substancje - zarówno z pokarmu, jak i dodatkowych źródeł, osiągniemy najlepsze rezultaty, o czym producent suplementów powinien nam zdecydowanie przypomnieć.

Poznaj wartości marki Grinday

Zanim zdecydujecie się na konkretny preparat warto zrobić mały research dotyczący producenta. Zwróć uwagę na to, co wyróżnia dane suplementy, jakimi wartościami kieruje się firma i na co kładzie największy nacisk. To istotne kwestie, które już wiele mówią o samej marce.

Założyciele Grinday tłumaczą, że kluczowe znaczenie mają dla nich jakość i skład produktów:

- Filozofia naszej marki opiera się na przekonaniu, że życie zgodne z naturą jest kluczem do osiągnięcia harmonii i zdrowego trybu życia. W Grinday kładziemy nacisk na naturalne składniki najwyższej jakości, by zapewnić naszym klientom produkty wspierające zdrowy i aktywny styl życia. Chcemy ich także inspirować do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia - przekonują.

Szczegółowy skład to przepis na sukces

Oczywiście, kiedy myślimy o konkretnym produkcie, kluczowe znaczenie ma jego zawartość, ale też jego jakość. O co dokładnie chodzi? Już tłumaczymy.

W przypadku suplementów wspierających naszą urodę, tj. włosy, skórę i paznokcie, często na pierwszym miejscu znajdziemy skrzyp polny i biotyna. Tak jest również w przypadku Grinday Look Up.

I nic w tym dziwnego: skrzyp polny to, dosłownie kopalnia krzemu. Pierwiastek ten jest niezbędny w procesie syntezy kolagenu i elastyny, czyli substancji, odpowiednio, odżywiającej włosy i poprawiającej ich elastyczność. Biotyna natomiast......

Badania wykazują, że regularne stosowanie preparatów ze skrzypem może znacząco wpłynąć na zdrowie oraz gęstość włosów. Skrzypowi często towarzyszy biotyna, znana również jako witamina H. Składnik wspiera funkcjonowanie organizmu na różnych polach: wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, dba o stan błon śluzowych, jak również o kondycję skóry i paznokci.

W preparatach takich jak Grinday Look Up często znajdziecie również także cynk, miedź, oraz witaminy C i E, które dodatkowo wspomagają procesy odnowy włosów, skóry i paznokci.

To, co może Was zaskoczyć w przypadku Grinday, to poziom szczegółowości składu. Tylko spójrzcie:

Skrzyp polny [7% krzemionki]

Pędy bambusa [70% krzemionki]

Opatentowana mieszanina z olejowca gwinejskiego EVNolMax™

Biotyna

Pokrzywa zwyczajna [4% polifenoli]

Opatentowany ekstrakt z pieprzu czarnego BioPerine®

Witamina E

Witamina C

Cynk

Miedź

Opatentowany selen Selenium SeLECT®

Jak tłumaczy producent, podana w nawiasach procentowa zawartość krzemionki czy polifenoli jest dla nas, jako konsumentów, cenną informacją.

- Procenty w składnikach, np. skrzyp polny [7% krzemionki], określa ile dokładnie substancji aktywnej jest w ekstrakcie roślinnym. W tym przypadku ile krzemionki jest w ekstrakcie ze skrzypu polnego, która jest tutaj kluczowa dla skuteczności suplementu. Procenty w składzie suplementu, tzw. standaryzacja, to gwarancja, że otrzymujesz produkt wysokiej jakości, który może przynieść oczekiwane efekty - tłumaczy Grinday.

Co oznaczają z kolei informacje o patentach, które znajdziemy przy niektórych substancjach? To z kolei świadectwo jakości stosowanych składników:

Składniki premium to standaryzowane ekstrakty roślinne oraz opatentowane składniki, które posiadają certyfikaty. Są dodatkowo badane, co zapewnia ich czystość i skuteczność. Pozyskuje się je z bezpiecznych źródeł, co z kolei gwarantuje najlepszą jakość i pozytywny wpływ na zdrowie. W naszych produktach korzystamy tylko z takich składników, dlatego też jesteśmy pewni ich jakości - wyjaśniają eksperci Grinday.

Wszystkie te czynniki składają się na preparat, który spełnia swoją obietnicę:

- Grinday Look Up wyróżnia się na tle konkurencji dzięki starannie dobranym, współdziałającym ze sobą składnikom premium z renomowanych źródeł. Wybieramy tylko te, które przeszły szczegółowe kontrole, co gwarantuje ich wysoką jakość. Nasza formuła zawiera opatentowane składniki i opiera się na najnowszych badaniach naukowych, co zapewnia wyższą efektywność niż inne produkty na rynku - zapewnia producent Grinday Look Up.

Czy właśnie znaleźliście preparat, który wzmocni wasze włosy i paznokcie? My myślimy, że tak! Sprawdźcie. Więcej informacji znajdziecie na stronie Grinday.