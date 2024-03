Przemysław Babiarz miał trafić do szpitala. Media: Walczy o zdrowie

Przemysław Babiarz do niedawna prowadził kultowy teleturniej "Va banque". W czwartek media obiegła wiadomość, że w nowej odsłonie programu zastąpi go Radek Kotarski. Z ustaleń "Faktu" wynika, że dziennikarz wcale nie został zwolniony, ale boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Według tabloidu Babiarz ma obecnie przebywać w szpitalu.

Jak ustalił "Fakt", wbrew wcześniejszym doniesieniom, Przemysław Babiarz nie został zwolniony z Telewizji Polskiej. Dziennikarz i komentator sportowy już od stycznia ma zmagać się z problemami zdrowotnymi, które były na tyle poważne, że nie zdecydował się podpisać umowy na prowadzenie kolejnej edycji "Va banque".

Przemysław Babiarz miał trafić do szpitala

Tabloid przekazał, że Babiarz jest w szpitalu i nie poprowadzi już popularnego programu rozrywkowego. Redakcja powołuje się na znajomego dziennikarza, który nie chciał ujawnić swojej tożsamości. "Fakt" zapytał, czy są szansę, że Babiarz wystąpi w roli komentatora podczas Halowych Mistrzostw Świata w Glasgow.

– Przemek walczy o zdrowie, oczywiście marzy, wręcz modli się o to, by wrócić do pełni sił i być na letnich mistrzostwach. Lekkoatletyka, to jego wielka miłość i pasja – powiedział anonimowy rozmówca, dodając – On w to wierzy i to mu daje siłę.

"Przemek walczy o zdrowie"

Informację na temat stanu zdrowia Babiarza próbował potwierdzić portal Plejada. "Bardzo przepraszam, ale nie komentuję. Pozdrawiam" – odpisał dziennikarzom Babiarz.

Media informują, że znany dziennikarz zostaje w TVP Sport i poleci na letnie igrzyska olimpijskie do Paryża. W roli twarzy "Va banque" zastąpi go dziennikarz i twórca kanału Polimaty na YouTube Radek Kotarski. Kotarski już od początku stycznia ma pracować na planie teleturnieju.

Kim jest Przemysław Babiarz?

Przemysław Babiarz jest jednym z najbardziej doświadczonych i najbardziej lubianych komentatorów sportowych w Polsce. Urodził się 4 listopada 1963 roku w Przemyślu. W swojej długiej karierze pracował nie tylko jako dziennikarz i komentator sportowy, ale również mówca motywacyjny, konferansjer czy aktor.

Studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie aktorstwo na PWST w Krakowie. Do 1992 r. był aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku. W tym samym roku zadebiutował w jako dziennikarz podczas XXV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie.

Obok działalności w branży sportowej w latach 90. współprowadził w TVP1 program "Stawka większa niż szycie". W 2007 r. wziął udział w pierwszej edycji programu rozrywkowego TVP2 "Gwiazdy tańczą na lodzie" i współprowadził wybory Miss Polonia. Rok później wystąpił na 55. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zaśpiewał piosenkę Wojciecha Młynarskiego "W Polskę idziemy".

W 2020 r. pracował przy pierwszej edycji programu rozrywkowego TVP2 "Star Voice. Gwiazdy mają głos". W tym samym roku został gospodarzem "Va banque" w TVP2 i współprowadzącym teleturniej "Giganci historii" w TVP Historia.

