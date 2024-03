Pogoda na weekend zwiastuje burze, opady deszczu, a miejscami nawet deszczu ze śniegiem. Wiosna przyniosła ze sobą nie tylko wyższe temperatury, ale również pogodowe zamieszanie. "Strefa burz będzie przemieszczać się na wschód i północny wschód" – ostrzegają synoptycy IMGW.

Gdzie jest burza? Pogoda na weekend pod znakiem opadów. Fot. wxcharts.com

20 marca w Polsce zaczęła się wiosna. Wraz z nią, po zimowych zawirowaniach pogodowych, możemy odczuć wyższe temperatury. Jeszcze w miniony piątek termometry pokazały wartości od 10 stopni Celsjusza w centrum i na południu do 14 stopni na południowym zachodzie.

Przyjemnej aurze w regionach towarzyszą jednak opady deszczu, a nawet burze. Gdzie jest burza? Jak podał TVN Meteo, w trzech województwach burze mają słabe lub umiarkowane natężenie. Grzmi w województwach łódzkim, opolskim i śląskim.

Opady deszczu o natężeniu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości od 50 do 70 km/h odczuwamy w pasie Zduńska Wola-Sieradz, w Kluczborku, Praszce, Byczynie oraz w rejonie miasta Krzepice.

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej donosi: "W woj. dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim pojawiły się pierwsze burze, którym towarzyszą porywy wiatru do 50 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej miejscami zanotowano porywy wiatru około 70 km/h. Strefa burz będzie przemieszczać się na wschód i północny wschód".

Z prognozy pogody w wydaniu IMGW wynika, że cała sobota będzie na ogół pochmurna. Przejaśnień doświadczymy w centrum i na południu. W regionach górskich zaobserwujemy opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północy i na północnym zachodzie do 15 stopni w centrum i do 19 stopni na południowym zachodzie. Do tego dochodzą umiarkowane porywy wiatru o prędkości do 65 km/h.

W poszczególnych miejscach synoptycy odnotowali jeszcze wyższe temperatury. "W Krakowie pierwsze wiosenne 20 stopni. W Cieszynie temperatura osiągnęła wartość 21,5 stopnia Celsjusza" – czytamy w komunikacie IMGW.

W niedzielę także powinniśmy przygotować się na przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Burze mogą wystąpić szczególnie w południowych krańcach Polski. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 5 do 8 stopni Celsjusza.

Na Dolnym Śląsku temperatura wyniesie do 10 stopni. Wciąż będziemy odczuwać umiarkowany wiatr o prędkości do 60 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapowiadane są z kolei przymrozki do -2 stopni Celsjusza.