Spośród licznych nowości Sephora Collection, marki własnej sieci perfumerii Sephora, wybraliśmy osiem najbardziej ekscytujących premier na wiosnę 2024. Minipalety, łagodne serum złuszczające, bronzery w sztyfcie, gąbka do depilacji... Dzieje się!

Jakie nowości Sephora Collection przygotowała na wiosnę 2024? Fot. materiały prasowe / Sephora

Osiem nowości Sephora Collection na wiosnę 2024

Sephora Collection to marka, która nieustannie się rozwija! Cel? Pomóc nam ustalić naszą własną definicję piękna. Pomogą w tym nowości na wiosnę 2024. Oto najbardziej ekscytujące premiery Sephora Collection.

1. Bronzer "Make It Bronze"

Make It Bronze to uniwersalny bronzer w sztyfcie do twarzy i ciała, który nadaje cerze ciepły ton naturalnej opalenizny. Łatwa w aplikacji i dająca możliwość cieniowania formuła nie tylko długo utrzymuje się na skórze, nie zostawia śladów i jest wodoodporna, ale także zawiera 90 proc. składników pochodzenia naturalnego, jest wzbogacona ekstraktem z mikroalg Chlorella i wegańska. Dodatkowo opakowanie wyprodukowano w 29 proc. z tworzyw sztucznych z recyklingu. Bronzer Make It Bronze jest dostępny w cztery odcieniach dostosowanych do wszystkich karnacji. To będzie hit!

Cena: 69 zł (5,5 g)

2. Narzędzie do akupresury, precyzyjnego masażu i relaksacji twarzy Sephora Collection

Dzięki temu pomysłowemu i praktycznemu narzędziu do akupresury Sephora Collection masaż twarzy staje się dostępny dla każdej i każdego z nas! Przenośne akcesorium warto stosować z serum lub innym nawilżającym środkiem pielęgnacyjnym, co precyzyjnie poprawi wygląd twarzy.

Jak go używać? Spiczasta końcówka pozwala delikatnie naciskać różne punkty akupresury. Następnie wystarczy obrócić narzędzie i przesunąć zakrzywioną częścią po kościach policzkowych i żuchwie, aby uwydatnić owal twarzy. Kompaktowy przyrząd z łatwością zmieści się w kosmetyczce lub torebce i zawsze będzie gotowy na ekspresową sesję masażu!

Cena: 79 zł

3. Łagodne serum złuszczające z ujednolicającym niacynamidem i kwasem mlekowym Sephora Collection

Serum złuszczające Sephora Collection ma jednocześnie łagodne i mocne działanie. Jest przeznaczone dla wszystkich typów cery (również wrażliwej) i skupia w sobie całe korzystne działanie wygładzającego niacynamidu i złuszczającego kwasu mlekowego, co daje efekt "nowej skóry".

Serum poprawia fakturę skóry, sprawiając, że jest gładsza i miększa w dotyku. Ponadto cera zyskuje blask, jest bardziej jednorodna, a pory stają się mniej widoczne. A dodatkowo flakon nowego serum został wyprodukowany w 40 proc. ze szkła z recyklingu i sam się do niego nadaje!

Cena: 109 zł (30 ml)

4. Rozświetlacz w płynie "Make It Glow"

Chcesz podkreślić jasne punkty twarzy? Spodoba ci się Make It Glow, uniwersalny rozświetlacz pielęgnacyjny (dostępny w trzech odcieniach), który nadaje skórze natychmiastowy blask z wyraźnym perłowym efektem. Płynną, jedwabistą i orzeźwiającą formułę, która zawiera 97 proc. składników pochodzenia naturalnego, można nakładać jako bazę albo na gotowy makijaż, a także mieszać z podkładem. Wystarczy kropla, a twoja skóra zyska promienisty blask. Idealne i na wiosnę, i na lato.

Cena: 65 zł (10 ml)

5. Paleta cieni do powiek "Color Shifter Strange Botanicals"

Color Shifter to minipaleta obejmująca pięć cieni do powiek, w tym jeden topper nakładany na gotowy makijaż, by nadać matowym kolorom multichromatyczny efekt. Dostępnych jest sześć nowych zaskakujących kompozycji: Mystic Brown Mushroom, Freaky Pink Rose, Psychedelic Blue Iris, Hypnotic Yellow Sunflower, Strange Red Poppy i Happy Pastel Lily. Można je łączyć

Oprócz kolorów i pigmentacji paletka ma też inne atuty: miniaturowy format, opakowanie z kartonu z surowców pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i wyjmowane lusterko.

Cena: 69 zł

6. Płatki złuszczające na wrastające włoski

Opracowane z myślą o pielęgnacji skóry (również wrażliwej) po goleniu lub depilacji! Te delikatne, wegańskie i bezzapachowe płatki złuszczają skórę, by ograniczyć liczbę wrastających włosków i zapobiec ich pojawianiu się.

Wytworzone w 98 proc. ze składników pochodzenia naturalnego i nasączone balsamem złuszczającym z AHA, wygładzają skórę w okolicach bikini, na nogach i pod pachami. A wszystko to w opakowaniu wyprodukowanym w 46 proc. z tworzyw sztucznych z recyklingu. Dzięki tym płatkom złuszczającym na wrastające włoski skóra pozostanie miękka, gładka i bez podrażnień!

Cena: 79 zł

7. Tusz do rzęs Love The Lift (tusz podkręcający rzęsy i zwiększający ich objętość)

Tusz Love The Lift sprawi, rzęsy zyskują nowy wymiar. Nowa maskara podkręca rzęsy jak najbliżej nasady aż po same końce, zwiększając ich objętość na 12 godzin (test przeprowadzony na 20 ochotniczkach). Inne atuty? Szczoteczka z podwójną główką, ekstra intensywny czarny kolor, elastyczna wegańska formuła dająca możliwość cieniowania. Dostępny w wersji standardowej i mini.

Cena: 37 zł (wersja mini), 69 zł

8. Gąbka do depilacji Sephora Collection

Gąbka do depilacji eliminuje wszystkie włoski na nogach. Używany zamiast maszynki do golenia, w sposób prosty, skuteczny i delikatny usuwa włoski i puch (ad nie wyrywa włosków, ale ścina je przy pomocy tarcia). Powierzchnia pada złuszcza też skórę i martwe komórki, zapobiegając tym samym wrastaniu włosków.

Gębkę do depilacji opracowano do wielokrotnego korzystania. Można ją czyścić w całości, aby zapewnić optymalny poziom higieny. Może być stosowany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn.

Pad do usuwania włosków czy maszynka do golenia? Gąbka pozwala uzyskać pożądany rezultat w łatwy sposób i na sucho: bez konieczności stosowania pianki do golenia. Cały proces jest bezbolesny i bez ryzyka zacięcia.

Cena: 85 zł

Czytaj także: https://natemat.pl/414838,5-najlepszych-kosmetykow-fenty-beauty