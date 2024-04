Tanio, bezpiecznie i wygodnie. Idealne rozwiązanie dla właścicieli starszych samochodów

Właściciele starszych aut mają często ten dylemat. Co robić, gdy wysłużony pojazd zaczyna szwankować, a koszty naprawy z użyciem nowych części są horrendalnie wysokie? Czy istnieje tańszy, ale bezpieczny sposób naprawy samochodu? Gdzie szukać używanych komponentów na wymianę? W poszerzeniu wiedzy na ten temat pomoże Akademia Części, kampania edukacyjna platformy Otomoto.

W poszerzeniu wiedzy kierowcom starszych samochodów pomoże Akademia Części, kampania edukacyjna serwisu Otomoto, w którego bazie znajduje się ok. 4 milionów używanych części samochodowych. Vitor Paladini / Unsplash

Szacuje się, że prawie trzy czwarte samochodów w Polsce to pojazdy mające 10 lat lub więcej. Za tymi danymi kryje się więc ogromna liczba kierowców, którzy w każdej chwili mogą stanąć przed wyzwaniem znalezienia rozwiązania, jak tanio, bezpiecznie i wygodnie naprawić swoje auta. Wszak prawdopodobieństwo jakiejś usterki w przypadku samochodu używanego jest wielokrotnie wyższe niż w przypadku nowego auta.

Niezależnie od tego, czy właściciel używanego samochodu interesuje się motoryzacją i mógłby częściowo sam przeprowadzić drobne naprawy, czy też jest zupełnym laikiem i musi w tym celu skonsultować się ze swoim mechanikiem, będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie – skąd wziąć do niego niezbędne części? Czy koniecznie muszą to być nowe elementy, czy można tu skorzystać z używanych? To kwestia i bezpieczeństwa i finansów.

Kiedy sięgać po części używane do samochodu?

Przede wszystkim każdy użytkownik starszego pojazdu musi mieć świadomość, że wszystko zależy od tego, o jakich częściach mowa. Niektóre z nich można śmiało wymieniać na używane i decyzja o ich zakupie będzie jak najbardziej zgodna ze standardami bezpieczeństwa. Czasami zresztą nie będzie innej opcji, ponieważ może okazać się, że wybranych części do starszego modelu nie da się już kupić w wersji nowej.

– Po używane części samochodowe możemy sięgać w różnych sytuacjach. Na przykład wtedy, gdy wiązka elektroniczna zostanie zniszczona przez takie zwierzęta jak kuny. Innym przykładem są kolektory ssące i wydechowe, które są często niedostępne albo zwyczajnie za drogie. Wówczas pozostaje nam alternatywa w postaci części używanych w dobrym stanie – wyjaśnia mechanik Marek Mozga.

Zasadniczo części wymieniamy na używane zamiast nowych w sytuacjach, gdy nowe są zbyt drogie albo nowe części nie są dostępne. Pod warunkiem że względy bezpieczeństwa pozwalają na montowanie określonych komponentów w wersji używanej. Rodzi się zatem pytanie, jakie części do samochodów można wymieniać na używane? Wbrew pozorom, lista jest dość długa, a przez to perspektywa niemałych oszczędności dość realna.

Jakie części używane są bezpieczne?

Na liście części, których możemy poszukiwać na portalach motoryzacyjnych, znajdują się m.in.

elementy blacharskie (błotniki, zderzaki, boczki drzwi, szyby boczne)

lusterka

wiązki elektryczne do silnika

nieokodowane pompy ABS

silniki i komponenty (głowica silnika i blok silnika)

nieokodowane lampy

półki tylne

rozruszniki/alternatory

kolektory ssące i wydechowe

fotele

kierownice

gałki zmiany biegów

miski olejowe

wtryskiwacze i pompy wysokiego ciśnienia

aluminiowe/stalowe felgi i opony

W kontekście pielęgnacji starszych aut warto wspomnieć także o regenerowanych częściach. To takie, którym przywrócono właściwości użytkowe do stanu fabrycznego. Jako przykład regenerowania części można wymienić przypolerowanie lusterek czy naprawienie rozruszników. Bardzo często regeneracji poddawane są przekładnie kierownicze, turbiny, zwrotnice, silniczki do szyb oraz tylne belki.

Gdzie kupić części używane do auta?

Ponad 3,7 mln części samochodowych1 nowych, używanych i regenerowanych można znaleźć w serwisie Otomoto, który co miesiąc odwiedza średnio 14 mln użytkowników2. Tak ogromna baza sprawia, że nie powinno być problemów ze znalezieniem odpowiedniej oferty.

Gdzie znaleźć więcej informacji o częściach samochodowych?

Jedna z największych ogłoszeniowych platform motoryzacyjnych uruchomiła niedawno Akademię Części we współpracy z mechanikiem Markiem Mozgą. Akcja ta ma na celu edukowanie kupujących, sprzedających oraz pracowników serwisów i warsztatów na temat używanych części samochodowych. Na stronie inicjatywy znajdują się filmiki z praktycznymi poradami. Projekt jest częścią Motopedii, bazy wiedzy o motoryzacji.

Przypisy:

1. źródło: uśrednione dane wewnętrzne serwisu OTOMOTO ze stycznia 2024 roku.

2. źródło danych: Google Analytics, wartości uśrednione za okres lipiec-grudzień 2023.