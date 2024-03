Zaskakujące wieści ws. Kamińskiego. Bliscy aktora nie wiedzieli wszystkiego

Emilian Kamiński zmarł w grudniu 2022 roku po wielu latach walki z chorobą płuc. Teraz na kanapie w 'Dzień Dobry TVN' pojawili się Olaf Lubaszenko, wieloletni przyjaciel aktora i żona zmarłego Justyna Sieńczyłło. Wyszło na jaw, że bliscy artysty prawie do samego końca nie wiedzieli o jego problemach zdrowotnych.

Emilian Kamiński był oddanym dyrektorem warszawskiego Teatru Kamienica, który założył w 2009 roku. Przypomnijmy, że 26 grudnia 2022 roku polskie media obiegła wieść o śmierci artysty. Gwiazdor "M jak miłość" zmarł w podwarszawskim Józefowie po długiej i ciężkiej chorobie.

Kamiński ukrywał chorobę przed bliskimi. Przyjaciel aktora zabrał głos

W środowym wydaniu "Dzień dobry TVN" na kanapie zasiadła Justyna Sieńczyłło, żona Emiliana Kamińskiego, jego przyjaciel Olaf Lubaszenko oraz Patrycja Pawlik, autorka biografii o artyście, zatytułowanej "Reżyser marzeń". Goście śniadaniówki w rozmowie z Mateuszem Hładkim wyjawili, że aktor nie chciał mówić o swojej chorobie. O jego problemach zdrowotnych wiedziała jedynie najbliższa rodzina.

Jak się okazało, o problemach zdrowotnych Kamińskiego nie wiedzieli pracownicy Teatru Kamienica, ani nawet jego przyjaciele. – Nie dawał po sobie poznać, że dzieje się coś niedobrego – wyznała autorka biografii.

Żona Kamińskiego zwróciła uwagę na fakt, że "wszystko jest w nas, w mózgu, w sercu, w harcie woli". Sieńczyłło w trakcie rozmowy wyjawiła, że sił do życia dodawała jej mężowi praca, której całkowicie się oddał.

W pewnym momencie Olaf Lubaszenko wspomniał jedną z rozmów, w której przyjaciel miał mu lekko zasugerować swoje problemy zdrowotne. Co mu powiedział?

– Do końca nie wiedziałem, chociaż oczywiście czułem, że coś się dzieje. Przekazał mi to w sposób niewerbalny. Pamiętam taką rozmowę, w której zapytałem, czy jest jeszcze coś, co chce mi powiedzieć. Popatrzył na mnie długo i powiedział: "Nie, nie, wszystko będzie dobrze". Myślę, że w ten właśnie sposób o tym wspomniał – opowiedział Lubaszenko.

Kariera Emiliana Kamińskiego

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, aktora pochowano przy Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Warto dodać, że uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy, a Kamiński został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Emilian Kamiński zadebiutował na teatralnej scenie w roli Pawła w "Pierwszym dniu wolności" w reżyserii Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli. Jednak jednym z jego największych osiągnięć był występ w spektaklu prozy Edwarda Stachury "Się" w małej salce Teatru Na Rozdrożu w Warszawie.

Na dużym ekranie karierę rozpoczął w "Akcji pod Arsenałem" jako jeden z uczestników ruchu oporu. Wyjątkową popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego zatytułowanej "Szaleństwa Panny Ewy", a także udział w produkcji "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą". Widzowie telewizji pamiętają go zwłaszcza jako Wojciecha Marszałka, ojca Madzi w serialu "M jak miłość".

