Wraca sprawa orgii w Dąbrowie Górniczej. Ksiądz usłyszał bardzo poważne zarzuty

Ksiądz Tomasz Z. zorganizował w zeszłym roku orgię na plebanii w Dąbrowie Górniczej, o której mówiła przez kilka tygodni cała Polska. Teraz okazuje się, że na duchownym ciążą bardzo poważne zarzuty.

Orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Poważne zarzuty dla ks. Tomasza Z. Fot. MONKPRESS/East News

Orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Poważne zarzuty dla ks. Tomasza Z.

Wirtualna Polska podała w środę, że do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej został skierowany akt oskarżenia w sprawie ks. Tomasza Z. – Księdza oskarżono o popełnienie czterech przestępstw – przekazał WP prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jak tłumaczył serwisowi, "trzy z nich dotyczą przestępstw opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani i związane są z udzielaniem narkotyków, w tym jedno powiązane jest z przestępstwem przeciwko wolności seksualnej".

– Czwarty dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia – poinformował śledczy.

Ksiądz Tomasz Z. został na początku tego roku także tymczasowo aresztowany. Po trzech miesiącach sąd przedłużył areszt o kolejne trzy miesiące – do 8 maja. – W sumie to pięć miesięcy. Za zarzucane czyny grozi mu do ośmiu lat więzienia – wyjaśnił portalowi prokurator.

Orgia w Dąbrowie Górniczej zszokowała Polaków

Przypomnijmy: w środę tj. 20 września 2023 roku "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że w kościele Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej księża zorganizowali sobie orgię. Duchowni zabawiali się ze sobą, brali tabletki na potencję i zamówili męską prostytutkę. Orgia księży miała miejsce z 30 na 31 sierpnia (ze środy na czwartek).

Pytania z "Milionerów" za milion złotych. Sprawdź, czy miałbyś szansę na główną nagrodę

Jeden z mężczyzn w pewnym momencie stracił przytomność, a gdy na miejsce udało się pogotowie, księża nie chcieli wpuścić ratowników medycznych. W końcu medykom udało się wejść, ale dopiero po interwencji policji.

Po skandalu z orgią, który wstrząsnął Polską, bp Grzegorz Kaszak przeprosił. Przekazał wówczas, że zwrócił się do księży diecezji sosnowieckiej z prośbą o podjęcie pokuty i odprawienie nabożeństwa ekspiacyjnego.

Wspomniał także o wielkim bólu, wstydzi i złości. "I bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy zostali dotknięci i bardzo zasmuceni, czy też nawet zgorszeni sytuacją mającą miejsce w Dąbrowie Górniczej" – stwierdził wtedy.

Co ciekawe, po incydencie doszło do podpalenia drzwi kościoła. Okazało się, że czynu dokonał 38-latek. Jak podał wówczas serwis Dąbrowa Górnicza. Nasze miasto, proboszcz parafii ks. Andrzej Stasiak wyliczył, że kwota strat sięga ok. 60 tys. złotych. Trzeba było wymienić oba skrzydła drzwi, bo jedno zostało doszczętnie spalone.