Choć po licznych aferach związanych z rozpadem małżeństwa o Katarzynie Cichopek nieco ucichło, to wiele wskazuje na to, że znów robi się wokół niej... "gorąco". Monika Goździalska w jednym z najnowszych wywiadów nie oszczędziła gwiazdy "M jak miłość".

Monika Goździalska podsumowała gorzko Katarzynę Cichopek. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Katarzyna Cichopek od lat jest jedną z najbardziej znanych gwiazd w polskim show-biznesie. Gra Kingę Zduńską w "M jak miłość", była prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Z kolei w życiu prywatnym rozstała się z mężem Marcinem Hakielem, a dziś jest w związku z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim. Jej zawirowania miłosne były głośno komentowane w mediach.

Goździalska nie zostawiła suchej nitki na Cichopek

Monika Goździalska, która obecnie jest jedną z prowadzących internetowe programowy na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego, w rozmowie z Pomponikiem powiedziała, co myśli o Cichopek.

Nie szczędziła aktorce gorzkich słów. Wspomniała o Izabelli Krzan, która również była wcześniej prowadzącą poranne pasmo na TVP, a teraz współtworzy projekt Stanowskiego.

– Gdzie Iza Krzan, a gdzie Kasia Cichopek? Iza jest młodą, ambitną dziewczyną, która ma pasję i charyzmę. Kasia Cichopek to jest taka Kinga z "M jak miłość" – zaczęła.

W dalszej części oceniła to, jak aktorka – jej zdaniem – spisywała się w roli gospodyni "Pytania na śniadanie".

– Nie byłam w stanie jej oglądać. Takie lelum-polelum, takie "Jestem słodko-pierdząca, a nią nie jestem". Nie lubię takich ludzi. Lubię ludzi transparentnych, którzy to, co mają w sercu, to i na języku. Uważam, że w dzisiejszych czasach prawda niewygodna, ale bezpośredniość się sprzedaje. "Słodko-pierdzące" życie nie bardzo – mówiła.

Przypomnijmy, że Monika Goździalska wróciła do show-biznesu po dłuższej przerwie. Przed laty wystąpiła w "Big Brotherze". W tej samej edycji, co ona, był też Jarosław Jakimowicz.

Później spróbowała swoich sił w kulinariach i zaprezentowała się w programie TVN "MasterChef". Nie jest tajemnicą, że celebrytka od lat może pochwalić się nienaganną sylwetką. W związku z tym brała też udział w różnych wyborach miss. W 2011 roku zdobyła nawet tytuł wicemiss w międzynarodowym konkursie piękności.

Od jakiegoś czasu Goździalska prężnie działa w mediach społecznościowych. Jednak jej "twórczość" budzi wiele kontrowersji – celebrytka jest bezpośrednia i nie boi się wypowiadać swojego zdania.

Ostatnimi czasy zaprezentowała się także w programie "The Real Housewives. Żony Warszawy". Gdy w lutym ruszył nowy Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego, dołączyła go jego ekipy. Jest tam jedną z prowadzących. Pojawia się w duecie z raperem Tede.