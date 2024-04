Nie żyje Zofia Kucówna. Była znaną i cenioną aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Odeszła 6 kwietnia w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Miała 90 lat.

Zofia Kucówna nie żyje.

Na facebookowym profilu Związku Artystów Scen Polskich przekazano tę przykrą wiadomość. Zmarła lubiana artystka Zofia Kucówna. Ostatnie chwile swojego życia spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

"Żegnamy Zofię Kucównę – znakomitą aktorkę, pedagożkę, autorkę książek, społeczniczkę. Dzisiaj opuściła swój ukochany Skolimów, miejsce bliskie jej sercu, któremu oddała swój czas i siły, o które troszczyła się przez całe lata, zarażając tym młode pokolenie swoich studentów, pozostawiając nas w smutku, żalu i zadumie…" – przekazał ZASP.

Zofia Kucówna nie żyje. Znana i ceniona aktorka miała 90 lat

Internauci w komentarzach są poruszeni jej odejściem. Zofia Kucówna zapisała się na kartach historii polskiego kina. Zagrała m.in. w "Deszczowym lipcu", "Pestce" czy "Syzyfowych pracach".

Szersza publiczność mogła ją kojarzyć także z seriali, takich jak: "Barwy Szczęścia", "Dom nad rozlewiskiem" czy "Egzamin z życia". W swojej karierze współpracowała z Teatrem Telewizji oraz Teatrem Polskiego Radia. Dziś wspomina się też jej wkład pedagogiczny w warszawskiej Akademii Teatralnej.

Kucówna była również wykonawczynią piosenek Agnieszki Osieckiej oraz Kabaretu Starszych Panów. Prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster w rozmowie z TVP Info powiedział, że śmierć Zofii Kucówny to "wielka strata dla polskiej kultury".

– Jakże ciężko jest mówić, że Zofia Kucówna to już historia polskiego teatru, telewizji, radia, ale i piosenki. Mało kto pamięta, że słynną piosenkę z Kabaretu Starszych Panów 'Kaziu, zakochaj się' wykonywała właśnie ona – wspomniał.

Ponadto artystka przez kilka dekad była zaangażowana w rozwój DAWSP w Skolimowie. – Dużo robiła na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich i to dzięki niej w latach 70. to miejsce rozkwitło i dzięki niej istnieje do dziś – podkreślił Szuster.

Zofia Kucówna w 2008 roku została uhonorowana Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Prywatnie była żoną Jana Mayzela. Po rozwodzie związała się z Adamem Hanuszkiewiczem.