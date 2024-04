P rzed nami jeszcze zaplanowana na 21 kwietnia druga tura wyborów samorządowych, ale już 9 czerwca Polki i Polacy ponownie udadzą się do urn, aby zagłosować w wyborach do PE. Zdaniem wielu polityków, będzie to znacznie lepszy test, niż walka o władzę w regionach, gdyż zwycięzca zostanie wskazany jednoznacznie. O "optymalnym" dla Koalicji 15 października wariancie startu eurowyborach już wypowiedział się Grzegorz Schetyna.





"To optymalny wariant". Schetyna już mówi o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Jakub Noch

