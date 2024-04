Andrzej Grabowski na przestrzeni lat nie decydował się na radykalne zmiany w swoim wyglądzie. Ostatnio jednak mógł zaskoczyć swoich fanów, bo... postawił na metamorfozę. Na najnowszych zdjęciach jest niemal nie do poznania.

Andrzej Grabowski bardzo się zmienił.

Andrzej Grabowski jest jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Zasłyną z roli Gebelsa w "Pitbullu", Ferdka w serialu "Świat według Kiepskich", Kowala w "Odwróconych" czy Kosela z filmu "Zróbmy sobie wnuka".

Jego dorobek artystyczny może imponować. Przez ponad pięć dekad zagrał w wielu rozmaitych produkcjach telewizyjnych, teatralnych i filmowych. Ostatnio nawet spróbował swoich sił jako juror w "Tańcu z gwiazdami".

Grabowski przeszedł przemianę. Zapuścił brodę i włosy

Przez te wszystkie lata Grabowski nie zmieniał swojego wizerunku. Miał charakterystyczną siwą fryzurę i krótki zarost. 72-latek był ostatnio widziany na premierze spektaklu "NajDroższy", debiucie reżyserskim Agaty Wątróbskiej.

Tam zaskoczył przemianą. Można było mieć trudności z rozpoznaniem znanego aktora. Pokazał się z długą siwą brodą i dłuższymi niż zwykle włosami.

Za kulisami wspierała go jego obecna wybranka. Grabowski od pewnego czasu spotyka się z aktorką Aldoną Grochal. Choć znają się już od lat, to artystka wcześniej była mężatką. Jej ukochany (Zbigniew Ruciński) niestety zmarł w 2018 roku. Dwa lata później do mediów trafiła wiadomość, że drogi Grabowskiego i Grochali się połączyły.

Starają się jednak chronić swoją prywatność i nie brylują na czerwonych dywanach. Na ostatnim wydarzeniu też unikali wspólnych zdjęć.

"Partnerce Andrzeja Grabowskiego nie zależy, aby być z nim na tzw. ściankach. Chociaż wspierała go za kulisami, nie chciała z nim pozować do zdjęć. Razem pojawili się też na bankiecie, ale wybrali miejsce w kącie restauracji, z daleka od tłumów, tak, żeby nie rzucali się w oczy" – przekazał serwisowi Shownews.pl przyjaciel rodziny. Dodajmy, że Andrzej Grabowski był już wcześniej w dwóch związkach małżeńskich. Z pierwszą żoną Anna Tomaszewską doczekał się dwóch córek: Zuzanny i Katarzyny.