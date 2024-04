Kanał Zero zapowiada program, który "przejdzie do historii". Jest ku temu specjalna okazja

Kanał Zero osiąga zaskakujące wyniki. Niespełna dwa tygodnie temu projekt przekroczył milion subskrybentów. Z tej okazji zapowiedziano wyjątkowy odcinek, który "przejdzie do historii polskiego YouTube'a". Co zaplanował były gwiazdor Kanału Sportowego?

Kanał Zero ma milion subskrybentów. Stanowski zapowiada specjalny program

Kanał Zero pod koniec marca przekroczył milion subskrypcji. Krzysztof Stanowski poinformował o tym sukcesie w trakcie wywiadu z Rafałem Ziemkiewiczem. W studio pojawiło się nawet konfetti.

– Jest, proszę. Milion subów w Kanale Zero. Dziękuję wszystkim, którzy te suby zostawili. Jest to dość szybki milion, ponieważ wystartowaliśmy 1 lutego, jest 24 marca, a więc niecałe dwa miesiące zajęło nam dojście do tego miliona. Oczywiście niecałe dwa miesiące nadawania, bo te suby zbierały się już wcześniej – powiedział dziennikarz. Po chwili dodał, że ma nadzieję, iż to nie jest ostatni milion. – Mimo tych wszystkich ataków na nas – powiedział Stanowski.

Kanał Zero ma milion subskrybentów. Stanowski zapowiada specjalny program

Teraz na oficjalnym profilu Kanału Zero na platformie X (dawny Twitter) opublikowano nowy komunikat. Poinformowano w nim, że już w najbliższy piątek (12 kwietnia) o godzinie 20.00 wyemitowany zostanie specjalny odcinek "na żywo". Jak się okazało, Krzysztof Stanowski przygotował coś wyjątkowego.

"Ten program przejdzie do historii polskiego YouTube'a! Jakie niespodzianki przygotował dla Was Krzysztof Stanowski? Kogo zaprosił do studia z okazji miliona subów? Dziś nic nie zdradzimy, ale czekajcie na piątek – będzie się działo!" – czytamy.

Stanowski opublikował wyniki oglądalności. Utarł nosa hejterom

Przypomnijmy, że już od jakiegoś czasu internauci spekulowali o upadku nowego projektu Stanowskiego. Mało tego ukazał się nawet artykuł w Wirtualnych Mediach, w którym poinformowano, że w ostatnich tygodniach Kanał Zero zanotował spadki odsłon względem pierwszego pełnego miesiąca działania.

W pierwszych tygodniach projekt notował wyniki na poziomie 10-12,7 mln wyświetleń, a w ostatnich trzech wyniki oscylują pomiędzy 6,8 mln a 6,4 mln. Warto podkreślić, że szczególnie popularne na Kanale Zero są materiały o Karolinie Derpienski czy wywiad z Andrzejem Dudą. Te dwa nagrania zgromadziły kolejno 3,5 mln oraz 2,8 mln wyświetleń.

Po zaskakujących doniesieniach głos w sprawie postanowił zabrać sam założyciel projektu, który podkreślił, że liczba widzów jego projektu po prostu się stabilizuje i było to przewidywane przy uruchamianiu projektu. Teraz utarł nosa wszystkim osobom, które przewidywały rychły upadek Kanału Zero.

Stanowski niedawno opublikował na Twitterze najnowsze wyniki oglądalności jego projektu. Trzeba przyznać, że robią one wrażenie. "Kanał Zero kończy marzec z 39 milionami wyświetleń (no dobra, 38,7 mln). Przypominam, że w kwietniu też można nas oglądać" – napisał na platformie X (dawny Twitter).

