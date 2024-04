Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zmagania na najważniejszej sportowej imprezie świata rozpoczną się w lipcu. Jednak już teraz głośno jest nie o rywalizacji, a o strojach, w których do walki miałyby przystąpić Amerykanki. Te można uznać za seksistowskie i uwłaczające godności sportsmenek.

Sha'Carri Richardson po zdobyciu mistrzostwa świata na dystansie 100 metrów Fot. Ashley Landis/Associated Press/East News

Rywalizacja w Paryżu rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia. I choć jeszcze nie wszyscy wywalczyli olimpijskie kwalifikacje, to już teraz w mediach społecznościowych wybuchł mały skandal. Wszystko za sprawą firmy Nike, która zaproponowała bardzo skąpy strój lekkoatletkom z USA.

W strojach kąpielowych na bieżni? Nike przesadziło

Od kilku dni w mediach trwa burza po zaprezentowaniu strojów dla amerykańskich sportowców. Jest to tylko propozycja, ale sam fakt, że ktoś ją złożył, jest uwłaczająca.

Wersja męska niczym nie zaskakuje. Oprócz koszulki na ramiączkach panowie mieliby wystąpić w dopasowanych spodenkach do połowy uda. Wszystko byłoby w klasycznych dla USA niebiesko-czerwonych barwach nawiązujących do ich flagi.

Niemałe poruszenie wywołała za to propozycja dla kobiet. Te miałyby wystąpić w różowych bodach. Taka propozycja jako stroju pływackiego nikogo by nie uraziła. Jednak w tej skąpej wersji miałyby pojawić się lekkoatletki, w tym sprinterki, maratonki, czy płotkarki. Na ostrą reakcję na tak seksistowski strój dla kobiet nie trzeba było długo czekać. Nike już teraz mierzy się z ogromną falą krytyki.

Bezlitosna dla nowego pomysłu Nike była Lauren Fleshman, była amerykańska lekkoatletka. "To nie jest elitarny strój sportowy do lekkoatletyki. To kostium zrodzony z sił patriarchalnych, które nie są już mile widziane ani potrzebne, aby zwrócić uwagę na kobiecy sport" – grzmiała na Instagramie. "Zawodowi sportowcy powinni móc rywalizować bez poświęcania przestrzeni mózgowej na ciągłą czujność łonową lub gimnastykę umysłową polegającą na eksponowaniu każdej wrażliwej części ciała" – kontynuowała.

Nike odniosła się do zarzutów

Nike odniosło się do fali krytyki, która została skierowana w ich stronę po publikacji zdjęć strojów dla sportowców. W oświadczeniu poinformowano, że jest to tylko jedna z wielu propozycji, które zostały przedstawione amerykańskim sportowcom. Dodano również, że stroje powstawały w konsultacji z reprezentantami kraju i zostały dostosowane do ich potrzeb.

"Współpracując bezpośrednio ze sportowcami na każdym etapie procesu projektowania, firma Nike zaprojektowała odzież, aby zapewnić dopasowanie do różnych typów ciała i preferencji stylistycznych, a także przekazywała informacje zwrotne w czasie rzeczywistym przez cały cykl rozwoju produktu" – poinformował w komunikacie John Hoke, dyrektor ds. innowacji w Nike.

