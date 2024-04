Daria Zawiałow szczęśliwie zakochana? Rozwiała wątpliwości jednym zdjęciem [FOTO]

Od pewnego czasu nie brakuje plotek na temat zmian w życiu prywatnym Darii Zawiałow. O nowej miłości wokalistki spekuluje się już od tygodni. Teraz wszystko wskazuje na to, że artystka ma dość ukrywania swojego szczęścia. W relacji na Instagramie opublikowała wymowne zdjęcie, którym rozwiała wątpliwości.

Daria Zawiałow szczęśliwie zakochana? Opublikowała zdjęcie z ukochanym Fot. VIPHOTO/East News

Daria Zawiałow jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej piosenki znają niemalże wszyscy. Jednak w ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat jej życia prywatnego. Pojawiły się spekulacje, jakoby w sercu wokalistki zagościł ktoś nowy.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego media poinformowały o tym, że związek 31-latki z Rubensem (Piotrem Rubikiem) przeszedł do historii. Spostrzegawczy internauci dopatrzyli się zniknięcia z mediów społecznościowych ich wspólnego zdjęcia oraz tego, że muzycy przestali się obserwować na Instagramie.

***

Daria Zawiałow jest w związku? Wokalistka opublikowała zdjęcie z ukochanym

W połowie marca artystka pochwaliła się natomiast wypadem do Amsterdamu, gdzie nie była sama. Z oznaczeń i udostępnianych relacji wszystko wskazywało na to, że nowy wybranek Zawiałow ma na imię Mateusz. Mężczyzna jest popularnym w branży operatorem. Para miała okazję ze sobą współpracować na planie teledysku "Za krótki sen".

Od tamtej pory para prezentowała internautom, jak spędza ze sobą czas. Wówczas pojawiało się coraz więcej spekulacji na temat łączącego ich uczucia. Wszystko wskazuje na to, że Daria nie zamierza dłużej ukrywać swojego szczęścia. Z opublikowanego przez wokalistkę zdjęcia można wywnioskować, że potwierdziła ona krążące w sieci plotki.

Fotografia przedstawia artystkę i operatora przytulających się na tle błękitnego nieba. I nie jest to plan teledysku. Większość uznała to za ostateczny dowód na to, że ta dwójka ma się ku sobie.

Daria Zawiałow stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio uwagę jej obserwatorów szybko przyciągnęło dołączone do wpisu zdjęcie, które ukazywało jej sylwetkę. Zaniepokojeni fani wyrazili swoją troskę o wygląd wokalistki, podkreślając, że jej kondycja zdrowotna jest dla nich powodem do niepokoju.

"Dario, mam nadzieję, że zdjęcie 7 jest jakimś wytworem filtrów... Bo inaczej, patrząc na te nogi, obawiam się o Twoją anoreksję. Zdrowia, Dziewczyno pop. Musisz mieć siłę nam śpiewać"; "Ale jesteś chudziutka" – pisali.

Piosenkarka postanowiła uspokoić swoich obserwatorów. "Bez filtrów. Ale jestem zdrowa, spokojnie"– zapewniła. Kilka dni później, 5 stycznia zamieściła wpis, w którym odniosła się szerzej do minionego roku. Do postu z podsumowaniem 2023 roku załączyła serię zdjęć.

"No, ale 2023 przyniósł także momenty bardzo trudne. Nie potrafiłam zatem cieszyć się wszystkim, co mnie spotykało. W ubiegłym roku byłam niewiarygodnie silna. W tym roku zamierzam być po prostu szczęśliwa. I czerpać radość z każdego dnia. I tego samego życzę Wam! Bądźcie szczęśliwi" – zwróciła się do fanów.

Na koniec dodała: "(...) PS Nie martwcie się o moje zdrowie, na tym polu wszystko gra! Serio, serio. Jem! Mam się ok".

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link