Sydney Sweeney jest jedną z najbardziej rozchwytywanych hollywoodzkich gwiazd młodego pokolenia. Aktorka, która zdobyła sławę dzięki serialowi "Euforia", dostaje rolę za rolą. Nie wszystkim się to podoba. Amerykańska producentka filmowa Carol Baum ostro skrytykowała 26-latkę. Fani Sweeney aż się zagotowali.

Znana producentka filmowa skrytykowała Sydney Sweeney Fot. Scott Moore/Shutterstock/Rex Features/East News

Sydney Sweeney stała się gwiazdą dzięki głośnej "Euforii", ale grała też w innych serialach, jak: "Everything Sucks!", "Opowieść podręcznej", "Ostre przedmioty" czy "Biały Lotos". W 2019 roku Quentin Tarantino obsadził ją w filmie "Pewnego razu w... Hollywood" u boku Brada Pitta i Leonarda DiCaprio. Za role w "Białym Lotosie" i "Euforii" była nominowana do nagród Emmy.

26-latka ma dziś niesamowicie dobrą passę. Ostatnio zagrała główne role w dramacie na faktach "Reality", komedii romantycznej "Tylko Nie Ty" i superbohaterskiej produkcji "Madame Web", a 26 kwietnia do polskich kin wejdzie jej nowy film, horror "Niepokalana".

Sweeney jest dziś jedną z największych młodych gwiazd w Hollywood i wydaje się dopiero rozkręcać. Mimo że wielu widzów chwali zarówno jej talent, jak i urodę, to nie wszyscy rozpływają się w zachwytach. Amerykańską aktorkę właśnie skrytykowała znana hollywoodzka producentka Carol Baum, która łącznie wyprodukowała 34 tytuły ("Życiowe rozterki", "Ojciec panny młodej", "Droga do domu").

Producentka Carol Baum krytykuje Sydney Sweeney. "Nie jest ładna i nie umie grać"

Jak donosi "Daily Mail", 11 kwietnia Baum była gościnią pokazu specjalnego filmu "Nierozłączni" z 1988 roku w Jacob Burns Film Center Pleasantville w stanie Nowy Jork. Podczas rozmowy z krytyczką filmową Janet Maslin zaczęła krytykować gwiazdę "Euforii".

"Jest taka aktorka, którą teraz wszyscy kochają – Sydney Sweeney – zaczęła. – Nie rozumiem Sydney Sweeney. Oglądałam na pokładzie samolotu film z Sydney Sweeney, ponieważ chciałam go obejrzeć. Chciałam wiedzieć, kim jest i dlaczego wszyscy o niej mówią. – mówiła o "Tylko nie Ty".

Produkcja ze Sweeney nie spodobała się Baum. – Obejrzałam ten nie do oglądania film – przepraszam tych, którzy go kochają – to komedia romantyczna, w której nienawidzą się nawzajem – powiedziała.

Baum, która uczy w USC School of Cinematic Arts, wyznała również, że rozmawiała o aktorce ze swoją grupą. – Powiedziałam do nich: "Wyjaśnijcie mi, o co chodzi z tą dziewczyną. Nie jest ładna, nie potrafi grać. Dlaczego więc jest taka popularna?" – mówiła na spotkaniu.

– Nikt nie miał na to odpowiedzi, ale potem padło pytanie: "Jeśli mogłabyś nakręcić swój film, bo ona w nim wystąpi, zrobiłabyś to?". Odpowiedziałam: "Cóż, to naprawdę dobre pytanie... To bardzo trudne pytanie, ponieważ wszyscy chcemy zrealizować film, a kto rezygnuje z takiej możliwości? Nikt, kogo znam. Waszym zadaniem jest zrealizować film." – miała powiedzieć Carol Baum do studentów.

Słowa producentki mocno wkurzyły fanów Sydney Sweeney. "Carol Baum to ktoś, o kim do tej pory nigdy nie słyszałem. Nie wyprodukowała kinowego filmu od 10 lat i od tego czasu zadowala się produkcją filmów telewizyjnych o świętach Bożego Narodzenia z udziałem Dolly Parton" – zaczął jeden z użytkowników X (dawniej Twittera).

"Podczas gdy Sydney ma kilka nominacji do nagród Emmy, wydaje się, że największym wyróżnieniem dla Carol jest Złota Malina za najgorszy film w 1993 roku. Patrząc na wygląd, wydaje się, że jej życie zbliża się ku końcowi, podczas gdy życie Sydney dopiero się zaczyna" – stwierdził złośliwie.

"Jak smutno słyszeć, że doświadczona producentka filmowa, Carol Baum, krytykuje Sydney Sweeney za brak urody! Wewnętrzny mizoginizm kryje się w najmniej prawdopodobnych miejscach. Nie jesteśmy im winni urody, więc czas dać im brzydotę, do diabła z tym – napisała z kolei inna internautka.

Czytaj także: https://natemat.pl/547508,sydney-sweeney-dyskusje-cialo-wystapila-nago-w-euforia