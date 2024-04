Dagmara Kaźmierska zakończyła swoją przygodę w "Tańcu z gwiazdami". Opublikowała oświadczenie w formie wideo, w którym poinformowała, że przez problemy zdrowotne nie da rady dalej przygotowywać się do występu. W komentarzach zawrzało. Jedni uważają, że "powinna już dawno odejść z honorem", inni z kolei zauważyli, iż "bez niej nie będzie już to samo".

Kaźmierska zakończyła przygodę w "TzG". fot. Adam Jankowski/REPORTER

"Królowa życia" żegna się z "TzG"

W 14. edycji "Tańca z gwiazdami" naprawdę wiele się dzieje. Od początku udział Dagmary Kaźmierskiej wzbudzał kontrowersje. Mimo wszystko "królowa życia" przeszła aż do ćwierćfinału.

18 kwietnia pojawiła się wiadomość, że celebrytka odchodzi z formatu. Wszystko za sprawą jej "złamanego żebra". – Niestety z tym złamanym żebrem jest tak ogromny problem. Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem tańczyć, ale nie dało rady. Mam problem nawet z oddychaniem. Nie spałam całą noc. Przepraszam, jeśli was zawiodłam – dodała.

Reakcje internautów na decyzję Kaźmierskiej

Pod postem z oświadczeniem "królowej życia" zawrzało. Znalazła się spora grupa internautów, którzy twierdzą, że gwiazda powinna była już dawno pożegnać się z show. Zwrócili też uwagę na hejt, jaki wylewał się na program w związku z udziałem Kaźmierskiej. Nie jest bowiem tajemnicą, że celebrytka przed laty odsiadywała wyrok w więzieniu za sutenerstwo.

Inni z kolei uważali, że Kaźmierska wprowadzała sporo humoru i rozrywki do formatu. "Dzięki Tobie coś się działo w tym programie"; "Pani Dagmaro oglądałam to tylko dla Pani !! Jedyna była Pani prawdziwa" – pisali fani.

Swoje wiadomości do gwiazdy publikowali też znani z show-biznesu. "O nie! Trzymaj się kochana" – dodała od siebie Roxie Węgiel. "Dagmara, bez Ciebie to nie będzie już to samo! Brawo dla Ciebie! Uczyłaś nas wszystkich humoru i dystansu do siebie. Dużo zdrowia dla Ciebie" – zwrócił się do Kaźmierskiej taneczny partner Roksany, Michał Kassin. Z kolei trener Anity Sokołowskiej wspomniał, że "bardzo czekał na taniec z Conanem".

"Zdrowie jest ważniejsze" – takie zdanie przewijało się w komentarzach. Wielu internautów życzyło Kaźmierskiej zdrowia.

Przypomnijmy, że w związku z rezygnacją "królowej życia" do "Tańca z gwiazdami" wraca para, która odpadła w poprzednim odcinku, czyli aktor Krzysztof Szczepaniak z tancerką Sarą.