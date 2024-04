W ostatnich dniach w Polsce zrobiło się znacznie chłodniej, a miejscami występują nawet przymrozki. Na szczęście taka pogoda utrzyma się tylko jeszcze kilka dni i pod koniec przyszłego tygodnia będzie już cieplej.

Kiedy do Polski wróci wiosna? Synoptycy mają nowe prognozy. Fot. Hubert Hardy/REPORTER

IMGW podało w najnowszej prognozie pogody, że najbliższy tydzień zapowiada się jako pochmurny i deszczowy.

"Intensywnie popada szczególnie w weekend na Pomorzu oraz w Sudetach. Na północnym wschodzie i w rejonach górskich możliwe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W sobotę na południowym wschodzie burze" – podano w biuletynie IMGW.

Jeszcze około tygodnia trzeba będzie poczekać na ocieplenie

Będzie też chłodno – w nocy spadki temperatury poniżej 0°C i przymrozki, a w dzień od 4°C do 11°C. Na szczęście już w czwartek na południu kraju zrobi się już cieplej – do 19°C. Od przyszłego weekendu pogoda powinna się już nieco poprawiać także w innych częściach Polski.

Nienależny się jednak spodziewać upałów, również podczas nadchodzącej majówki, ale będzie znacznie cieplej niż obecnie. I tak z prognozy przygotowanej dla serwisu "TVN Meteo" przez Arletę Unton-Pyziołek wynika, że w pierwszych dniach maja nad Polskę będą napływać zimne prądy niżowe znad Atlantyku i Skandynawii, niosąc za sobą masy chłodnego powietrza.

Jaka pogoda będzie w Majówkę?

1 i 2 maja przeciętna temperatura w kraju ma wynieść zaledwie 10-15 stopni Celsjusza. Cieplej zrobi się dopiero w połowie długiego weekendu. W piątek 3 maja na wschodzie i w centrum kraju termometry mogą wskazywać ponad 20 stopni.

Będzie to zasługa wiru niżowego znad Morza Śródziemnego, który wtedy właśnie powinien zacząć zaznaczać swoją obecność nad Polską. Co jednak istotne – napływające powietrze będzie wilgotne.

Zdaniem Arlety Unton-Pyziołek również w kolejnych dniach maja pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Ma być nie tak ciepło i nie tak słonecznie, jak na początku kwietnia.

Tradycyjnie wielu Polaków na majówkę wybierze się do Zakopanego. Z danych serwisu meteoptog.pl wynika, że 1 maja w stolicy Tatr można liczyć na temperaturę najwyżej 16 stopni C. W kolejnych dniach ma być nawet nieco chłodniej. Warto pamiętać, że wyżej w górach będzie jeszcze zimniej – temperatura spada o około 0,5 stopnia na każe 100 metrów.

Złe wieści synoptycy meteoptog.pl ma również dla wybierających się nad morze. W Kołobrzegu w dniach 1-5 maja słupki wskażą nie więcej, niż 13 stopni C. We Władysławowie ma być w tym czasie zaledwie 10-11 stopni C. Takie same prognozy są między innymi dla Międzyzdrojów.

